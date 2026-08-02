مبادرة للنظافة العامة في مدينة السلام بالقنيطرة ‏احتفالاً بيوم البيئة العالمي

القنيطرة-سانا

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أطلقت محافظة القنيطرة اليوم الأحد، بالتعاون مع ‏مديرية الزراعة ومديرية البيئة ومديرية الخدمات ‏الفنية والبلديات، مبادرة للنظافة العامة في مدينة ‏السلام، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والشعبية ‏وفعاليات المجتمع المحلي، وذلك احتفالاً بيوم البيئة ‏العالمي، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة ‏الحفاظ على النظافة العامة‎.‎

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة ‏والبيئة في محافظة القنيطرة، الدكتور بهاء الرهبان، ‏في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ ‏حملة نظافة مترافقة مع نشاطات توعوية لتعزيز ‏ثقافة المحافظة على البيئة وترسيخ الشعور ‏بالمسؤولية المجتمعية تجاه النظافة العامة، لافتاً إلى ‏أن الحملة تعكس روح التعاون والتكاتف بين ‏المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وأفراد ‏المجتمع المحلي‎.‎

وبيّن الرهبان، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع ‏العاملين في الجهات العامة والمواطنين على ‏المشاركة في الحفاظ على نظافة مدنهم، إلى جانب ‏نشر الوعي البيئي بين الأطفال والشباب وترسيخ ‏السلوك الإيجابي تجاه البيئة، بما يسهم في الحفاظ ‏على المظهر الحضاري للمحافظة‎.‎

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تنفذها ‏محافظة القنيطرة بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز ‏الوعي البيئي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في ‏الحفاظ على النظافة العامة، والارتقاء بالمظهر ‏الحضاري للمدن والبلدات في المحافظة‎.‎