مبادرة للنظافة العامة في مدينة السلام بالقنيطرة ‏احتفالاً بيوم البيئة العالمي

القنيطرة-سانا
أطلقت محافظة القنيطرة اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية البيئة ومديرية الخدمات الفنية والبلديات، مبادرة للنظافة العامة في مدينة السلام، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والشعبية وفعاليات المجتمع المحلي، وذلك احتفالاً بيوم البيئة العالمي، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على النظافة العامة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في محافظة القنيطرة، الدكتور بهاء الرهبان، في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ حملة نظافة مترافقة مع نشاطات توعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه النظافة العامة، لافتاً إلى أن الحملة تعكس روح التعاون والتكاتف بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وأفراد المجتمع المحلي.
وبيّن الرهبان، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع العاملين في الجهات العامة والمواطنين على المشاركة في الحفاظ على نظافة مدنهم، إلى جانب نشر الوعي البيئي بين الأطفال والشباب وترسيخ السلوك الإيجابي تجاه البيئة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تنفذها محافظة القنيطرة بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الوعي البيئي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والبلدات في المحافظة.