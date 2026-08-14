الشركة السورية للبترول: إزالة الحراقات البدائية في دير الزور بالكامل

دير الزور-سانا‏

أعلنت الشركة السورية للبترول، اليوم الجمعة، الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية ‏في محافظة دير الزور بالكامل.‏

وذكرت الشركة في منشور لها على تلغرام أن هذا الأمر يأتي في خطوة تعزز ‏حماية البيئة وتحافظ على الموارد النفطية وتدعم تنظيم العمل النفطي ورفع كفاءته.‏

وشهد عام 2026 حملات لإغلاق الحراقات وإيقاف التكرير البدائي في مناطق ‏مختلفة من المحافظة مع مصادرة أو إتلاف بعض المعدات.‏

يشار إلى أن الحراقات وحدات بدائية لتكرير النفط الخام ارتبط انتشارها بوجود ‏حقول نفطية كبيرة في المحافظة، وكانت تمثل مشكلة بيئية وصحية خطيرة.‏