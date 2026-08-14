الشركة السورية للبترول: إزالة الحراقات البدائية في دير الزور بالكامل

دير الزور-سانا
أعلنت الشركة السورية للبترول، اليوم الجمعة، الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل.
وذكرت الشركة في منشور لها على تلغرام أن هذا الأمر يأتي في خطوة تعزز حماية البيئة وتحافظ على الموارد النفطية وتدعم تنظيم العمل النفطي ورفع كفاءته.
وشهد عام 2026 حملات لإغلاق الحراقات وإيقاف التكرير البدائي في مناطق مختلفة من المحافظة مع مصادرة أو إتلاف بعض المعدات.
يشار إلى أن الحراقات وحدات بدائية لتكرير النفط الخام ارتبط انتشارها بوجود حقول نفطية كبيرة في المحافظة، وكانت تمثل مشكلة بيئية وصحية خطيرة.