الشيباني: افتتاح مطار دير الزور يعكس أولوية تعافي المنطقة الشرقية

دير الزور-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن افتتاح مطار دير الزور الدولي يأتي ضمن الخطة الوطنية الشاملة لإعادة تشغيل المطارات، ويعكس أولوية تعافي المنطقة الشرقية في مسار إعادة الإعمار الذي تتبناه الدولة السورية، مشدداً على أن عافية سوريا لا تكتمل إلا بتعافي شرقها.
وقال الشيباني، في كلمة خلال حفل افتتاح المطار اليوم الأربعاء: إن دير الزور تمثل قلباً من قلوب سوريا، وحاضرة الفرات وبوابة الجزيرة وصلة الوصل بين الشام والرافدين، لافتاً إلى ما تمتلكه من موارد زراعية واقتصادية أسهمت على مدى عقود في تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد، رغم ما عانته المحافظة من تهميش وحرمان.
وأضاف الشيباني: إن الوقت حان لطي صفحة التهميش التي أثقلت كاهل المحافظة، مشيراً إلى أن دير الزور شكّلت ركناً أساسياً من أركان الثورة السورية، وقدمت تضحيات كبيرة، وعانت الحصار والقصف والتهجير، فيما بقي أبناؤها متمسكين بهويتهم الوطنية.
وأوضح الشيباني أن تعافي المنطقة الشرقية وعودتها إلى ممارسة دورها الطبيعي يشكلان ركناً أساسياً في نهوض سوريا، مؤكداً أن إعادة إعمار المرافق الحيوية مسار وطني شامل ومتكامل يتصدر أولويات الدولة، ويسهم في تعزيز وحدة الجغرافيا السورية واستعادة مؤسسات الدولة دورها، وترجمة تضحيات السوريين إلى حياة كريمة ومستدامة.
ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن المنطقة الشرقية ستكون في صدارة الأولويات التنموية، مبيناً أن دخول مطار دير الزور الدولي الخدمة، بعد إعادة تشغيل مطاري دمشق وحلب وعودتهما إلى استقبال الرحلات وشركات الطيران، يجسد التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل المطارات السورية.
وأشار الشيباني إلى أن أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور شملت كامل بنيته التحتية وتجهيزاته الملاحية، بما يتيح له أداء دوره في خدمة أبناء المحافظة وتعزيز التواصل بينها وبين باقي المحافظات والعالم الخارجي.
وجدد الشيباني التأكيد على أن دير الزور وباقي محافظات المنطقة الشرقية ستبقى في صدارة اهتمامات الدولة السورية، متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات التي أسهمت في إعادة تأهيل المطار، ومعرباً عن أمله في أن يشكل افتتاحه انطلاقة جديدة للتنمية والعمران في المحافظة وسوريا.
وكان مطار دير الزور الدولي استقبل، في وقت سابق اليوم، أول رحلتي طيران للخطوط الجوية السورية، إحداهما داخلية قادمة من دمشق، والثانية دولية قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات طويلة.
وتسهم عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد، وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.