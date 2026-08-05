الشيباني: افتتاح مطار دير الزور يعكس أولوية تعافي المنطقة الشرقية

دير الزور-سانا‏

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن افتتاح مطار دير الزور الدولي يأتي ضمن ‏الخطة الوطنية الشاملة لإعادة تشغيل المطارات، ويعكس أولوية تعافي المنطقة الشرقية في مسار ‏إعادة الإعمار الذي تتبناه الدولة السورية، مشدداً على أن عافية سوريا لا تكتمل إلا بتعافي شرقها.‏

وقال الشيباني، في كلمة خلال حفل افتتاح المطار اليوم الأربعاء: إن دير الزور تمثل قلباً من قلوب ‏سوريا، وحاضرة الفرات وبوابة الجزيرة وصلة الوصل بين الشام والرافدين، لافتاً إلى ما تمتلكه ‏من موارد زراعية واقتصادية أسهمت على مدى عقود في تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد، رغم ما ‏عانته المحافظة من تهميش وحرمان.‏

وأضاف الشيباني: إن الوقت حان لطي صفحة التهميش التي أثقلت كاهل المحافظة، مشيراً إلى أن ‏دير الزور شكّلت ركناً أساسياً من أركان الثورة السورية، وقدمت تضحيات كبيرة، وعانت الحصار ‏والقصف والتهجير، فيما بقي أبناؤها متمسكين بهويتهم الوطنية.‏

وأوضح الشيباني أن تعافي المنطقة الشرقية وعودتها إلى ممارسة دورها الطبيعي يشكلان ركناً ‏أساسياً في نهوض سوريا، مؤكداً أن إعادة إعمار المرافق الحيوية مسار وطني شامل ومتكامل ‏يتصدر أولويات الدولة، ويسهم في تعزيز وحدة الجغرافيا السورية واستعادة مؤسسات الدولة ‏دورها، وترجمة تضحيات السوريين إلى حياة كريمة ومستدامة.‏

ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن المنطقة الشرقية ستكون في صدارة الأولويات التنموية، ‏مبيناً أن دخول مطار دير الزور الدولي الخدمة، بعد إعادة تشغيل مطاري دمشق وحلب وعودتهما ‏إلى استقبال الرحلات وشركات الطيران، يجسد التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل ‏المطارات السورية.‏

وأشار الشيباني إلى أن أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور شملت كامل بنيته التحتية وتجهيزاته ‏الملاحية، بما يتيح له أداء دوره في خدمة أبناء المحافظة وتعزيز التواصل بينها وبين باقي ‏المحافظات والعالم الخارجي.‏

وجدد الشيباني التأكيد على أن دير الزور وباقي محافظات المنطقة الشرقية ستبقى في صدارة ‏اهتمامات الدولة السورية، متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات التي أسهمت في إعادة تأهيل المطار، ‏ومعرباً عن أمله في أن يشكل افتتاحه انطلاقة جديدة للتنمية والعمران في المحافظة وسوريا.‏

وكان مطار دير الزور الدولي استقبل، في وقت سابق اليوم، أول رحلتي طيران للخطوط الجوية ‏السورية، ‌‏إحداهما داخلية قادمة من دمشق، والثانية دولية قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات ‏طويلة.‏

وتسهم عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على ‌‏‌‏المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد، ‌‏‌‏وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.‏