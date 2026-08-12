جولة رقابية على المجمع القضائي في مدينة أريحا بريف إدلب

إدلب-سانا

أجرى رئيس فرع التفتيش القضائي في عدلية إدلب القاضي ‏المستشار محمود مصطفى غنيمي اليوم الأربعاء، جولةً تفتيشية ‏في المجمع القضائي بمدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي لمتابعة ‏سير العمل والاطلاع على واقع الأداء القضائي والإداري‎.‎

‎وشملت الجولة لقاء رئيس النيابة العامة في المجمع، والاطلاع ‏على آلية العمل في الدوائر القضائية، والاستماع لاحتياجات ‏البنية التحتية والأدوات المساعدة التي تُسهم في تسريع إنجاز ‏المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين‎.‎

‎كما استمع المفتشون خلال الجولة لشكاوى وملاحظات عدد من ‏المراجعين، واطلعوا على أعمال القضاة والكادر الإداري ومدى ‏الالتزام بالدوام وأصول التقاضي حيث تم تدوين الملاحظات ‏والاحتياجات لمتابعتها مع الجهات المختصة‎.‎

‎الوقوف على الصعوبات خلال العمل القضائي واقتراح الحلول

وفي تصريحٍ لـ سانا أكد غنيمي أن هدف الجولة متابعة سير ‏العمل القضائي على أرض الواقع، ومراقبة أعمال القضاة ‏ومدى التزامهم بالدوام، وكذلك جودة الأحكام الصادرة، ‏والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الكادر ‏القضائي والإداري والمراجعين، واقتراح الحلول المناسبة ‏بشأنها لضمان تقديم الخدمة العدلية للمواطنين بيسر وسرعة ‏وشفافية، وفق الأحكام والقوانين والاجتهادات القضائية‎.‎

التفتيش القضائي يهدف لتطوير العملية القضائية كلها

‎وأوضح غنيمي أن التفتيش القضائي لا يقع على عاتق القاضي ‏فحسب، بل يشمل مراقبة الأعمال الإدارية للدوائر في المحاكم، ‏مثل دوائر تنفيذ الأحكام المدنية وكتّاب العدل وأعمال ‏الدواوين، وكذلك مراقبة انتظام السجلات ومتابعة أعمال ‏المسؤول عنها، وضبط المخالفات والتوجيه لتجاوزها، ‏والاستماع لبعض شكاوى المراجعين وفق الشروط والأصول ‏والأسس السائدة‎.‎‎

كيف يعمل مجمع أريحا القضائي؟‎

وحول آلية عمل مجمع أريحا القضائي، أوضح رئيس النيابة ‏العامة في المجمع القاضي أحمد صالح أن المجمع مُكلف متابعة ‏القضايا واستقبال المراجعين، وتقديم المعاريض وإحالتها إلى ‏مخافر الشرطة، لافتاً إلى ضغط العمل المتزايد الذي يشهده ‏نتيجة كثرة المراجعين حيث يتم العمل بالتنسيق مع التفتيش ‏القضائي على معالجة النقص في التجهيزات والبنية التحتية ‏لتعزيز سرعة البت بالقضايا التي لا تحتمل تأجيل النظر فيها‎.‎

وتأتي الجولة ضمن خطة وزارة العدل السورية لتفعيل دور ‏التفتيش القضائي في المحافظات، وتحسين الأداء المؤسسي ‏وتقريب الخدمة العدلية من المواطنين، وضمان حسن سير مرفق ‏القضاء في إدلب وريفها، وخاصة في المراكز القضائية التي أعيد ‏تفعيلها بعد التحرير‎.‎