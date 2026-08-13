الدفاع المدني يستكمل فتح الطرقات في الرفيد بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا



استكملت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، أعمال تعزيل وفتح الطرقات في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، من خلال إزالة الأنقاض والأتربة المتراكمة، بما يسهم في تسهيل حركة الأهالي والمركبات، وتحسين الواقع الخدمي في البلدة.



وأوضح رئيس بلدية الرفيد أحمد العوض في تصريح لـ سانا، أن الفرق واصلت أعمالها التي بدأت أمس، وشملت ترحيل كميات من الأنقاض والأتربة المتراكمة منذ سنوات، والتي كانت تعيق حركة المواطنين والمركبات.



وأشار العوض، إلى استمرار الأعمال خلال الأيام المقبلة، لتشمل مواقع أخرى في البلدة، ضمن حملات تهدف إلى إزالة العوائق وتحسين واقع الطرق والنظافة العامة.



يذكر أن فرق الدفاع المدني نفذت بالتعاون مع مجلس بلدية الرفيد بريف القنيطرة العام الماضي حملة خدمية تحت عنوان “بثّ الأمل.. ترحيل الألم”، والتي شملت تنظيف وإزالة الأنقاض ومخلّفات السواتر الترابية والحجارة في بعض المواقع.