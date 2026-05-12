افتتاح مجالس محلية وبلديات جديدة في عدة بلدات بريف إدلب لترسيخ حضور ‏الإدارة المحلية ‏

إدلب-سانا‏

افتتحت محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، عدداً من المجالس المحلية والبلديات الجديدة ‏في كل من بلدات حزانو وسرمين وبنش وكللي وآفس وتفتناز، في خطوة تهدف إلى ‏ترسيخ حضور الإدارة المحلية، وتمكين المجالس من أداء دورها كصلة وصل ‏مباشرة بين المواطنين وأصحاب القرار، بما يسهم في الاستجابة لاحتياجات ‏الأهالي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.‏

وعملت محافظة إدلب منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، على تفعيل أكثر من 50 ‏مجلس مدينة وبلدية جديدة ليصل إجمالي عدد البلديات الجاهزة لتقديم خدماتها إلى ‌‏80 بلدية ومجلساً من أصل 157 وحدة إدارية على مستوى المحافظة، بهدف تعزيز ‏العمل المؤسسي، وتحسين الواقع الخدمي في مختلف مناطق المحافظة.‏

وأوضح معاون محافظ إدلب حسين الفجر في تصريح لـ مراسل سانا، أنه تمت إعادة ‏تفعيل هذه الوحدات على مراحل، تضمنت تجهيز المباني بعد ترميمها وإعادة ‏تأهيلها، وتزويدها بالكوادر البشرية اللازمة، واللوجستيات والتجهيزات الأساسية ‏التي يتطلبها العمل، لافتاً إلى أنه تتم حالياً دراسة الموازنات اللازمة لتمكين ‏المجالس البلدية من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في نطاق عملها.‏

وأشار الفجر الى أنه يجري حالياً تجهيز دورات تدريب كاملة لكوادر المجالس ‏الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كون هذه المجالس تؤدي دوراً اجتماعياً ‏مهماً في بناء علاقات جيدة ضمن المجتمعات المحلية، وتعتبر جزءاً من المجتمع ‏وممثلةً للوحدة الإدارية، فضلاً عن دورها الخدمي الفاعل للحفاظ على نظافة الوحدة ‏الإدارية ومظهرها الجمالي، وتقديم الخدمات الأساسية والتنموية بأفضل طريقة، ‏والخروج عن الطريقة النمطية في التعامل، من خلال وضع خطط مستقبلية حيوية، ‏لتطوير العمل والخدمات المقدمة باستمرار، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لتأدية ‏مهامها على الوجه الأكمل.‏

بدوره، بيّن مدير المجالس المحلية في المحافظة علي السلطان في تصريح مماثل، ‏أن إعادة تفعيل المجالس الجديدة تعتبر قفزة نوعية على مستوى المحافظة بعد ‏توقف دام سنوات طويلة، لافتاً إلى وجود خطة لتفعيل نحو 77 مجلس مدينة وبلدية، ‏وصولاً إلى تفعيل المجالس والبلديات كافةً خلال فترة قصيرة.‏

من جهته، لفت رئيس مجلس مدينة سرمين علي طقش، إلى أن إعادة افتتاح مجلس ‏بلدة سرمين تعتبر خطوة حيوية ومهمة للبلدة، ولا سيما بعد غياب استمر فترة ‏طويلة، بفعل ممارسات النظام البائد وتدمير المبنى بشكل شبه كامل، وافتقاره ‏للخدمات كافة، مشيراً إلى أنه تمت إعادة افتتاح المجلس بدعم وجهود المحافظة ‏ومديرية الخدمات الفنية.‏

ونوه طقش بأن مجلس البلدة سيكون صلة وصل بين احتياجات الأهالي، والجهات ‏المعنية لتأمين الخدمات الضرورية، وفي مقدمتها استكمال صيانة وتأهيل الطرقات، ‏وتأهيل شبكات الصرف الصحي في البلدة.‏

وتعمل محافظة إدلب ضمن خطة مرحلية لإعادة تفعيل وهيكلة المجالس المحلية في ‏المدن والبلدات، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري والخدمي، ولا سيما تنظيم الخدمات ‏الأساسية وإدارة شؤون النظافة، وتأهيل البنى التحتية وتنسيق المشاريع التنموية مع ‏الجهات المعنية.‏