الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: شهادة جد الأطفال ضحايا الغارات الأردنية على بلدة الطف بريف درعا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

شهادة جد الأطفال ضحايا الغارات الأردنية على بلدة الطف بريف درعا

الأوقاف تسلّم صندوق التنمية السوري المبالغ المحصلة من حملتها عبر المساجد
من مصاعب الترجمة إلى الابتكار.. مترجم سوري يطوّر دليلاً للوصول إلى الكلمات العربية
نقيب الاقتصاديين السوريين لـ سانا: خارطة اقتصادية جديدة تشهدها سوريا
لقاء وزير السياحة مازن صالحاني مع وزير السياحة والآثار الأردني عماد الحجازين
المنافذ والجمارك تبحث شراء الأراضي اللازمة لإنشاء معبر 18 ‏آذار في درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى