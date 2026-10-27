الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام تمشّط المواقع التي استهدفتها الغارات الأردنية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام تمشّط المواقع التي استهدفتها الغارات الأردنية

ساق واحدة تكفي لصناعة الحلم.. فريق مبتوري الساق يصنع حكايته الخاصة
مصعب المهيدب: استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار
معرض الساحل للبناء والطاقة في طرطوس فرصة للشركات لعرض منتجاتها
لقاء خاص لـ سانا مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضى جلخي
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السوري ونظيره الأردني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى