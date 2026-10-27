الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
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الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تستعرض جهودها في التحول الرقمي في FORTIX 2026

في معرض دمشق الدولي سيدة سورية تعرض منتجاتها المصنعة من الحرير الطبيعي
وزارتا الطوارئ والزراعة تطلقان ‏مشروع إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة
بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.. رواد أعمال ومهندسون سوريون- أمريكيون ينظ
المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 29 من أيلول 2026
التجهيزات الأخيرة لانطلاق حفل الافتتاح الرسمي لقلعة حلب ومعرض المنتجات التراثية
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