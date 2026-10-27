بعد نحو شهر على إطلاقها.. ماذا حققت حملة “الكلمة تبني” حتى الآن؟

أوقاف دمشق تحيي إرث الإمام النووي بندوة عن العلم ووحدة الخطاب الإسلامي
صحة دير الزور تبحث مع منظمة الصحة العالمية تفعيل المشافي وسد الفجوات القائمة
إطلاق مبادرة “مسار التمكين” في حمص للتعريف بآليات التقدم للوظائف الحكومية
في بلدة الطف.. وزراء ومسؤولون يقدّمون واجب العزاء لأسر الضحايا جراء قصف الطيران الأردني
شهادات أقارب ضحايا الغارات الأردنية على بلدة الطف في ريف درعا
مؤتمر صحفي في حمص يسلط الضوء على عمل مديرية التجارة الداخلية وخططها
شهادة أهالي بلدة المزيريب بعد استهداف الضربات الأردنية أحد المنازل في البلدة
أهالي ضحايا القصف في درعا ينددون باستهداف المدنيين ويطالبون بكشف ملابسات الحادثة
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