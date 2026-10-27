الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
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بعد نحو شهر على إطلاقها.. ماذا حققت حملة “الكلمة تبني” حتى الآن؟

“ميعاد النصر” فعالية طلابية في جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
إعادة افتتاح المركز الصحي في زملكا بريف دمشق بحلة جديدة وخدمات أوسع
من توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم
ندوة توعوية في درعا حول مخاطر تلوث المياه وسبل الوقاية الصحية
فنان سوري مقيم في النمسا يطلق مبادرات لدعم الفنانين السوريين
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