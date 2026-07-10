تنظيم 683 ضبطاً تموينياً خلال أسبوعين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 683 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة في أسواق المحافظة، وذلك ‏خلال الفترة الممتدة بين الـ 25 من الشهر الماضي وحتى الـ 8 من شهر تموز الجاري.

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‏الجولات شملت 1964 فعالية تجارية و113 معملاً، وتم سحب 61 عينة من مواد غذائية وغير غذائية مطروحة في الأسواق لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وذكر خالد أن الضبوط تنوعت بين بيع الخبز بسعر زائد، ومخالفة التعليمات الإدارية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبوط بمخالفات متنوعة.

وأشار الى أنه تمت خلال نفس الفترة معالجة 42 شكوى مقدمة من المواطنين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تشديد الرقابة التموينية وحماية المستهلك من الغش والتلاعب.





وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات، تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة التزام الفعاليات التجارية بالأسعار والأنظمة التموينية المعتمدة، بما يحد من المخالفات ويحافظ على توفر السلع.