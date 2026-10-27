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فعالية «طريق العدالة» تؤكد أهمية إنصاف ضحايا النظام البائد

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افتتاح مركز في حي الشيخ مقصود لتسوية أوضاع المنضمين سابقاً إلى تنظيم قسد.
عودة مشفى الأتارب الجراحي إلى العمل بكامل طاقته ما يعزز الواقع الصحي في ريف حلب الغربي
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