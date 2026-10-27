اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان

حمص-سانا
اختتمت مديرية التربية والتعليم في حمص، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول التوعية بمخاطر إدمان المخدرات والوقاية منها، استهدفت 75 مرشداً نفسياً واجتماعياً في مرحلة ثانية، ضمن خطة ترمي إلى تأهيل الكوادر التربوية لتنفيذ جلسات توعية للطلاب والمعلمين، وذلك في معهد إعداد المدرسين بالمحافظة.
دليل خاص للتوعية بالإدمان
وأوضحت رئيسة دائرة الصحة المدرسية في المديرية عزة حيدر أن هذه الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع مديرية صحة حمص، ضمن خطة وقائية تستهدف تدريب نحو 800 مرشد نفسي واجتماعي في مختلف المراحل التعليمية، وصولاً إلى تنفيذ جلسات توعية في مدارس المحافظة قبل نهاية العام الدراسي الحالي.
وبيّنت أن المرحلة الأولى من الخطة شملت تدريب 35 مرشداً نفسياً واجتماعياً ضمن برنامج تدريب المدربين (TOT)، بإشراف دائرة الصحة المدرسية، وتنفيذ شعبة الصحة النفسية في مديرية الصحة، بهدف تأهيلهم وتدريبهم.
وأشارت حيدر إلى أنه تم إعداد دليل خاص بالمرشدين النفسيين للتوعية بالإدمان.
بيئة تعليمية آمنة
من جانبها، أشارت المرشدة النفسية المدربة نور شعبان إلى أن برامج التوعية تراعي الخصائص العمرية للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتركز على تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم ليكونوا أقدر على رفض السلوكيات المنحرفة ومواجهة التنمر بجميع أشكاله وصولاً إلى إيجاد بيئة تعليمية آمنة تحصن المجتمع المدرسي ضد مخاطر الإدمان.
بدورها، أوضحت المرشدة الاجتماعية المتدربة كندا الصالح أن الدورة قدمت للمتدربين معارف علمية ومهارات عملية تساعدهم على رصد الحالات المحتملة والتعامل معها بسرية وأمان.
وتأتي هذه الدورات ضمن خطة التوعية والوقاية من الإدمان والمخدرات للعام الدراسي 2026-2027، التي ينفذها فريق محافظة حمص لمتابعة الإدمان، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية، بهدف تعميم جلسات التوعية على مختلف مناطق المحافظة.