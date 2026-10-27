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اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان

حمص-سانا

اختتمت مديرية التربية والتعليم في حمص، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول ‏التوعية بمخاطر إدمان المخدرات والوقاية منها، استهدفت 75 مرشداً ‏نفسياً واجتماعياً في مرحلة ثانية، ضمن خطة ترمي إلى تأهيل الكوادر التربوية لتنفيذ ‏جلسات توعية للطلاب والمعلمين، وذلك في معهد إعداد المدرسين ‏بالمحافظة.‏

دليل خاص للتوعية بالإدمان

IMG 9968 اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان

وأوضحت رئيسة دائرة الصحة المدرسية في المديرية عزة حيدر أن هذه ‏الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام تأتي في إطار التعاون والتنسيق ‏مع مديرية صحة حمص، ضمن خطة وقائية تستهدف تدريب نحو 800 ‏مرشد نفسي واجتماعي في مختلف المراحل التعليمية، وصولاً إلى تنفيذ ‏جلسات توعية في مدارس المحافظة قبل نهاية العام الدراسي الحالي.‏

وبيّنت أن المرحلة الأولى من الخطة شملت تدريب 35 مرشداً نفسياً ‏واجتماعياً ضمن برنامج تدريب المدربين (‏TOT‏)، بإشراف دائرة الصحة ‏المدرسية، وتنفيذ شعبة الصحة النفسية في مديرية الصحة، بهدف تأهيلهم ‏وتدريبهم. ‏

وأشارت حيدر ‏ إلى أنه تم إعداد دليل خاص بالمرشدين النفسيين للتوعية ‏بالإدمان.‏

بيئة تعليمية آمنة

IMG 9947 1 اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان

من جانبها، أشارت المرشدة النفسية المدربة نور شعبان إلى أن برامج ‏التوعية تراعي الخصائص العمرية للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية ‏والثانوية، وتركز على تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم ليكونوا أقدر على رفض ‏السلوكيات المنحرفة ومواجهة التنمر بجميع أشكاله وصولاً إلى إيجاد بيئة ‏تعليمية آمنة تحصن المجتمع المدرسي ضد مخاطر الإدمان.‏

بدورها، أوضحت المرشدة الاجتماعية المتدربة كندا الصالح أن الدورة قدمت ‏للمتدربين معارف علمية ومهارات عملية تساعدهم على رصد الحالات ‏المحتملة والتعامل معها بسرية وأمان.‏

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة التوعية والوقاية من الإدمان والمخدرات ‏للعام الدراسي 2026-2027، التي ينفذها فريق محافظة حمص لمتابعة ‏الإدمان، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية، بهدف تعميم ‏جلسات التوعية على مختلف مناطق المحافظة.‏

IMG 9936 اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان
IMG 9939 اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان
IMG 9962 اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان
IMG 9961 اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان
IMG 9975 اختتام دورة تدريبية للمرشدين النفسيين والاجتماعيين في حمص حول ‏التوعية والوقاية من الإدمان
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