قروض ميسرة لمربي النحل بحمص لتعزيز قدرتهم الإنتاجية

حمص-سانا

في ظل التحديات التي يواجهها قطاع تربية النحل، ولا سيما الجفاف وارتفاع التكاليف، أتاحت الاتفاقية الموقعة بين اتحاد النحالين العرب فرع سوريا وبنك البركة قروضاً ميسرة لمربي النحل في حمص، بهدف دعم استمرارية عملهم وتمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج الأساسية، مثل النحل والخلايا والأخشاب والفرازات، بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد النحالين العرب فرع سوريا المهندس همام فياض، في تصريح لـ سانا، أن الاتحاد يعمل على تأطير الجهود للنهوض بواقع تربية النحل ودعم المربين، فتم بالتعاون مع وزارة الزراعة إطلاق استمارة إلكترونية لدراسة المشكلات التي يعاني منها القطاع وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد فياض أن الاتفاقية مع بنك البركة تتيح تمويل مربي النحل لشراء مستلزمات الإنتاج عبر قروض تبدأ من 25 مليون ليرة بشروط ميسرة، وبضمانة شخصية عندما تكون قيمة التمويل منخفضة، بينما يتطلب ضمانة عقارية عند ارتفاع قيمة التمويل ولفت إلى أن مدة السداد بين سنة وثلاث سنوات، مع إمكانية التسديد خلال الموسم.

ولفت إلى أنّ التمويل يأتي في ظل التحديات التي واجهها القطاع، ولا سيما الجفاف الذي أدى إلى خروج عدد من المربين من السوق، موضحاً أن القروض تساعدهم على ترحيل خلايا النحل إلى مناطق توفر المراعي ما يسهم في زيادة الإنتاج.

من جهته، تحدث مربي النحل نزار قاسم، من قرية القناقية بريف حمص الغربي، والذي يعمل في المهنة منذ أكثر من عشرين عاماً، عن الصعوبات التي واجهها خلال الفترة الماضية، ولا سيما الجفاف ورش المبيدات الحشرية.

وبيّن قاسم أنه تقدم بطلب للحصول على التمويل، وفق إجراءات ميسرة، لإعادة ترميم عمله وتطويره معرباً عن أمله في تمديد فترة السداد مستقبلاً بما يعزز استدامة العمل في القطاع.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها مع بنك البركة قبل نحو شهرين، إلى دعم مربي النحل عبر توفير قروض ميسرة، في إطار الجهود المبذولة للنهوض بواقع تربية النحل في سوريا.

وتعد تربية النحل في حمص نشاطاً زراعياً واعداً ومنتشراً في مناطق مختلفة لإنتاج العسل الطبيعي لكنها تواجه تحديات كبيرة أبرزها الجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج.