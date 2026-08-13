أجواء حارة نهاراً ومعتدلة ليلاً في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها بحوالي2_4 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق أجزاء من المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية والجنوبية.

وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، واحتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتتجاوز سرعة الهبات 55 كم/سا، وخاصةً على المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: