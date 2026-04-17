معرض “خان الحرير” ينطلق في حلب بمشاركة واسعة للشركات الوطنية

حلب-سانا

انطلقت اليوم الجمعة برعاية المحافظة فعاليات معرض “خان الحرير” التخصصي للألبسة الرجالية صيف 2026 الذي تنظمه غرفة الصناعة، بمشاركة 40 شركة وطنية متخصصة في صناعة الألبسة الجاهزة، وذلك في فندق شيراتون حلب.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب مسؤول قطاع الصناعة المهندس يوسف الشبلي، في تصريح لـ سانا، أن المعرض شهد منذ افتتاحه إقبالاً كبيراً من الصناعيين والتجار وأصحاب المحال التجارية، مبيناً أن الجولة على أجنحة الشركات المشاركة أظهرت تطور المنتج المحلي وعودته إلى مكانته المعروفة.

وأشار الشبلي إلى أن المعرض أكد قدرة قطاع الألبسة الجاهزة في حلب على المنافسة في الأسواق الإقليمية والأوروبية، لافتاً إلى حرص المحافظة على دعم هذا القطاع وتعزيز حضوره عالمياً.

من جهته، بيّن رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه قاسم أن المعرض يعد من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الألبسة الجاهزة، ويأتي ضمن سياسة الغرفة الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي الخاص والترويج للمنتج الوطني.

ولفت قاسم إلى مشاركة نحو 40 شركة وعلامة تجارية وطنية تقدم موديلات حديثة ومتطورة، إضافة إلى استقطاب أكثر من 800 زائر من مختلف المحافظات، عبر تأمين وسائل نقل خاصة لهم، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وإنجاح المعرض.

بدوره، أكد هيثم الكنج من شركة لصناعة الألبسة الرجالية، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى إيصال رسالة بأن الصناعة السورية مستمرة في تطورها وتميزها، مشيراً إلى أن المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل بين المنتجين والتجار من مختلف المحافظات.

من جانبه، لفت محمد سليمان، تاجر من مدينة بانياس، إلى أن المعرض تميز بالتنظيم والحضور الكبير مشيداً بجودة الألبسة والأقمشة المعروضة، والتي تضاهي المنتجات المستوردة، ولا سيما من حيث النوعية والتصاميم الحديثة.

ويهدف معرض “خان الحرير – صيف 2026” الذي يستمر لمدة يومين إلى دعم المنتج الوطني، وتسليط الضوء على جودة الألبسة السورية وتنوعها، وفتح قنوات تسويقية جديدة، بما يسهم في تنشيط قطاع الألبسة ودعم الاقتصاد الوطني.

وتقيم غرفة صناعة حلب معارض تخصصية كل عام ضمن سلسلة خان الحرير في قطاع الألبسة والنسيج آخرها معرض الملابس السوري التخصصي التصديري، “موتكس خان الحرير” في نهاية العام الماضي على أرض مدينة المعارض بدمشق.