محافظ السويداء ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يبحثان تعزيز الرقابة لدعم التنمية

photo 3 2026 06 24 19 15 51 Copy محافظ السويداء ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يبحثان تعزيز الرقابة لدعم التنمية

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تعزيز العمل الرقابي لدعم خطط التنمية بالمحافظة.

وذكرت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء واقع الخدمات وأبرز الاحتياجات العاجلة، مع التركيز على وضع آليات ميدانية لتذليل العقبات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات الأهالي.

وكان محافظ السويداء بحث في وقت سابق اليوم مع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة والوفد المرافق، الاحتياجات الفعلية التي تتطلبها عودة ‏الأهالي إلى قراهم في المحافظة.

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