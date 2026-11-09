ليست للبيع ولا للنسيان.. مقتنيات سورية تحفظ حكايات الزمن

دمشق-سانا

ليست كل الأشياء القديمة مجرد مقتنيات فقدت قيمتها مع مرور الزمن، فبعضها يحمل في تفاصيله حكايات أشخاص وبيوت وأزمنة مضت، ويختزن ذكريات يصعب تعويضها أو استعادتها، وبين قطع الأثاث والصور والرسائل والأدوات المنزلية، تحتفظ عائلات سورية بأشياء تتجاوز قيمتها المادية، لتصبح شواهد على مراحل من الحياة وذاكرة تختصر حكايات أجيال متعاقبة.

مقتنيات بسيطة.. وذكريات لا تُقدّر بثمن

تحتفظ السيدة عهد العايش بمجموعة من المقتنيات التي ورثتها عن الآباء والأجداد، أو رافقتها على مدى سنوات طويلة، ورغم أن بعضها لا يحمل قيمة مادية كبيرة، فإنه يحتل مكانة خاصة لديها لما يرتبط به من ذكريات ومواقف إنسانية، فيغدو الاحتفاظ به تعبيراً عن الوفاء للماضي، وحرصاً على صون جزء من تاريخ الأسرة.

وتتنوع هذه المقتنيات وفق ما ذكرت لمراسلة سانا بين الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود، والساعات القديمة، وأدوات إعداد القهوة، وأواني النحاس والمفروشات التقليدية، إضافة إلى أجهزة الراديو والكتب والمخطوطات العائلية، وبعض الأدوات التي استخدمها الأجداد وظلت حاضرة في المنزل، شاهدة على تغير أنماط الحياة وتطور الأدوات والتقنيات.

أما السيدة مانوليا عبود، فتحمل الرسائل المكتوبة بخط يد زوجها الراحل قيمة عاطفية كبيرة، إذ تتيح لها العودة إلى أيام مضت، واستحضار مشاعر وذكريات ارتبطت بكلمات خطها بيده، في زمن كانت فيه الرسائل تحمل خصوصية مختلفة، وتعكس شكلاً من أشكال التواصل الإنساني الذي تراجع مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة.

وتشكل الصور العائلية القديمة لدى الدكتورة رنا الأصيل نافذة تطل منها على ذاكرة الأجيال، فهي تحفظ ملامح والدها الراحل، وتوثق مناسبات وأماكن وتفاصيل ربما لم تعد موجودة اليوم، كما تحتفظ ببعض الأدوات المنزلية التي ترتبط بذكريات الحياة اليومية المشتركة، مثل فنجان القهوة الذي كان يجمع أفراد الأسرة، أو قطعة أثاث صنعت يدوياً وظلت في المنزل لعقود.

ذاكرة البيوت.. مرآة للعادات والتقاليد

لا تقتصر أهمية هذه المقتنيات على قيمتها التذكارية أو ارتباطها بأصحابها، بل تتجاوز ذلك إلى ما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية، فهي تعكس طبيعة الحياة في مراحل سابقة، والعادات والتقاليد التي كانت سائدة، وتفاصيل العلاقات الأسرية والاجتماعية، كما تكشف جوانب من الحرف والصناعات المحلية التي ارتبطت بالبيئة السورية وتنوعها الثقافي.

وتتيح هذه الأشياء، بما تحمله من آثار الاستخدام وتفاصيل الصنع، التعرف إلى أنماط العيش وأساليب العمل والضيافة، فضلاً عن الأذواق التي ميزت البيوت السورية في فترات زمنية مختلفة، لتتحول من أدوات استُخدمت في الحياة اليومية إلى شواهد تحفظ ملامح الماضي وتنقلها إلى الأجيال الجديدة.

بين التمسك بالماضي ومتطلبات الحياة

للحديث عن هذا الموضوع بين الباحث في التراث الشعبي محمد دبور لـ سانا أن الاحتفاظ بالمقتنيات القديمة من العادات المتوارثة عن الآباء والأجداد، وهي تندرج ضمن التراث الشعبي، مشيراً إلى أن بعض العائلات كانت تتباهى بما تمتلكه من قطع قديمة، لما تحمله من قيمة وتاريخ يرتبطان بأصولها وحكاياتها.

وأضاف: “إن هذه العادة تراجعت إلى حد ما بفعل متطلبات الحياة وتغير ظروف المعيشة، إلا أن عائلات لا تزال تحافظ على مقتنياتها وتعتز بها”، لافتاً إلى أن بعض هذه القطع يُنظر إليه أيضاً بوصفه نوعاً من الضمان المادي الذي يمكن الاستفادة منه في الأوقات الصعبة.

ولا يعني الاحتفاظ بهذه الأشياء التمسك بالماضي على حساب الحاضر، بقدر ما يعكس تقديراً للتجارب الإنسانية التي أسهمت في تشكيل ذاكرة العائلات والمجتمعات، وإدراكاً بأن قيمة بعض المقتنيات لا تقاس بثمنها أو عمرها، بل بما تختزنه من معانٍ وذكريات يصعب تكرارها.

وهكذا، تبقى المقتنيات القديمة في البيوت السورية أكثر من أشياء صامتة؛ إنها حكايات محفوظة في صور ورسائل وأدوات بسيطة، تصل الماضي بالحاضر، وتمنح الأجيال فرصة للتعرف إلى حياة من سبقوهم، وتؤكد أن هناك أشياء لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تحمل جزءاً من تاريخ أصحابها وذاكرتهم.