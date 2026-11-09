شركتان قطرية وتركية توقعان مذكرة تفاهم لبحث فرص إنشاء ‌‏مصنع للمنسوجات ‏في سوريا

الدوحة-سانا

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وقّعت شركة “بلدنا”، المساهمة القطرية ومجموعة “غورمن” التركية لصناعة ‏المنسوجات، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لبحث فرص تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع ‏للمنسوجات في سوريا.‏

وجاء في بيان لشركة “بلدنا ” نُشِر اليوم الإثنين على موقع “بورصة قطر”، إنه وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من رامز الخياط رئيس شركة بلدنا، ورمزي غور ‏رئيس مجلس إدارة مجموعة “غورمن”، سيعمل الطرفان على دراسة جدوى إنشاء ‏وتشغيل مصنع للمنسوجات في سوريا من خلال مشروع مشترك محتمل، ووضع ‏خطة عمل مشتركة لتقييم جدواه التجارية وتحديد متطلبات تنفيذه.‏

وأضاف البيان أن هذا التعاون يهدف إلى الإسهام في تطوير صناعة المنسوجات ‏المحلية، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص العمل، ورفع القدرات ‏التصنيعية في سوريا. ‏

وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في “بلدنا” ماريك ‏وارزيفودا: “يعكس تعاوننا مع مجموعة غورمن التزامنا باستكشاف فرص استثمارية ‏تسهم في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، ونرى ‏إمكانات واعدة في قطاع المنسوجات، ولا سيما من خلال الشراكات التي تجمع بين ‏الخبرات الصناعية الدولية والقدرات المحلية”. ‏

وأضاف نتطلع إلى المساهمة في بناء صناعات مستدامة توفر فرص عمل، وتعزز ‏الإنتاج المحلي، وترفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الإقليمية ‏والدولية.‏

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة مجموعة “غورمن” ياسمين غور سولماز: “تتمتع ‏سوريا بتاريخ عريق في صناعة المنسوجات، وقاعدة من الخبرات الصناعية ‏والكفاءات المهنية المؤهلة، ومن خلال تعاوننا مع شركة بلدنا، نسعى إلى استكشاف ‏فرص تطوير منشأة صناعية حديثة تستفيد من خبراتنا في الإنتاج والتكنولوجيا ‏والأسواق الدولية”. ‏

وتواصل شركة “بلدنا” تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في سوريا من خلال تطوير ‏مشروع متكامل يضم مزرعة ومصنعاً للألبان، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية ‏تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي في البلاد. ‏

كما تتعاون الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدراسة فرص تطوير قطاع الألبان ‏وتوسيع مشاركة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المحليين في سلاسل الإنتاج ‏والقيمة.‏

في حين تأسست مجموعة “غورمن” في تركيا عام 1985، وهي مجموعة أعمال ‏بارزة تنشط في قطاعات المنسوجات والأزياء وتجارة التجزئة تتمتع بخبرة واسعة في ‏تصنيع الملابس والعمليات الصناعية والأسواق الدولية، بما يعزز فرص التعاون ‏المقترح من خلال ما تمتلكه من معرفة فنية وقدرات تشغيلية متخصصة.‏