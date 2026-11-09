شركتان قطرية وتركية توقعان مذكرة تفاهم لبحث فرص إنشاء ‌‏مصنع للمنسوجات ‏في سوريا

الدوحة-سانا
وقّعت شركة “بلدنا”، المساهمة القطرية ومجموعة “غورمن” التركية لصناعة المنسوجات، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لبحث فرص تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع للمنسوجات في سوريا.
وجاء في بيان لشركة “بلدنا ” نُشِر اليوم الإثنين على موقع “بورصة قطر”، إنه وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من رامز الخياط رئيس شركة بلدنا، ورمزي غور رئيس مجلس إدارة مجموعة “غورمن”، سيعمل الطرفان على دراسة جدوى إنشاء وتشغيل مصنع للمنسوجات في سوريا من خلال مشروع مشترك محتمل، ووضع خطة عمل مشتركة لتقييم جدواه التجارية وتحديد متطلبات تنفيذه.
وأضاف البيان أن هذا التعاون يهدف إلى الإسهام في تطوير صناعة المنسوجات المحلية، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص العمل، ورفع القدرات التصنيعية في سوريا.
وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في “بلدنا” ماريك وارزيفودا: “يعكس تعاوننا مع مجموعة غورمن التزامنا باستكشاف فرص استثمارية تسهم في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، ونرى إمكانات واعدة في قطاع المنسوجات، ولا سيما من خلال الشراكات التي تجمع بين الخبرات الصناعية الدولية والقدرات المحلية”.
وأضاف نتطلع إلى المساهمة في بناء صناعات مستدامة توفر فرص عمل، وتعزز الإنتاج المحلي، وترفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة مجموعة “غورمن” ياسمين غور سولماز: “تتمتع سوريا بتاريخ عريق في صناعة المنسوجات، وقاعدة من الخبرات الصناعية والكفاءات المهنية المؤهلة، ومن خلال تعاوننا مع شركة بلدنا، نسعى إلى استكشاف فرص تطوير منشأة صناعية حديثة تستفيد من خبراتنا في الإنتاج والتكنولوجيا والأسواق الدولية”.
وتواصل شركة “بلدنا” تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في سوريا من خلال تطوير مشروع متكامل يضم مزرعة ومصنعاً للألبان، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي في البلاد.
كما تتعاون الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدراسة فرص تطوير قطاع الألبان وتوسيع مشاركة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المحليين في سلاسل الإنتاج والقيمة.
في حين تأسست مجموعة “غورمن” في تركيا عام 1985، وهي مجموعة أعمال بارزة تنشط في قطاعات المنسوجات والأزياء وتجارة التجزئة تتمتع بخبرة واسعة في تصنيع الملابس والعمليات الصناعية والأسواق الدولية، بما يعزز فرص التعاون المقترح من خلال ما تمتلكه من معرفة فنية وقدرات تشغيلية متخصصة.