قديد: أحكام الإعدام التي صدرت اليوم رسالة بأن العدالة ستطال كل مَن تثبت مسؤوليته

دمشق-سانا



أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد، أن صدور أحكام الإعدام لمرتكبي الجرائم بحق السوريين، من رموز النظام البائد يمثل خطوة مهمة على طريق العدالة والمساءلة، ورسالة واضحة بأن العدالة ستطال كل من تثبت مسؤوليته مهما طال الزمن.



وقال قديد في تغريدة له عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء: لا تصدر أحكام اليوم بحق أفراد فحسب، بل تُرسَّخ حقيقة أن الجرائم بحق السوريين لا تسقط، وأن دماء الشهداء وحقوق الضحايا لا تُمحى بمرور الزمن”، مبيناً أن كل من تورط في دم السوريين سيبقى موضع ملاحقة حتى ينال جزاءه العادل.



وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة ‏ضد ‌‏عاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين، وقضت بالإعدام بحق بشار الأسد، وماهر الأسد وعاطف نجيب، وبحق خمسة من ‏المتهمين ‌‏الفارين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما أسقطت دعوى ‏الحق العام عن ‌‏المتهم محمد أيمن عيوش تبعاً لوفاته.‏