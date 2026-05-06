الوزير عنجراني يؤكد أهمية الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير العمل البلدي

الرياض-سانا

أكّد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، أهمية الاستفادة من التجربة السعودية المتقدمة في تطوير العمل البلدي، والتحول الرقمي، وإدارة المدن، والخدمات العقارية، والقطاع البيئي.

وشدد الوزير في ختام زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، على أن ما اطّلع عليه الوفد خلال الزيارة يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء مسارات تعاون عملية، بما يدعم تحديث الإدارة المحلية في سوريا، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني والوفد المرافق، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بدأت أمس الأول الإثنين، تم خلالها استعراض آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العقارية، والتقى أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المحلية والتخطيط الحضري، بما يخدم المصالح المشتركة.