بدء صيانة المجموعة الغازية الرابعة في محطة جندر لتعزيز جاهزيتها

حمص-سانا



بدأت الكوادر الفنية والهندسية في محطة توليد جندر الكهربائية، اليوم الأحد، أعمال الصيانة الدورية للمجموعة الغازية الرابعة، بالتزامن مع صيانة المرجل الرابع، بهدف تحسين كفاءة التوليد ورفع جاهزية التجهيزات للعودة إلى الخدمة، وتعزيز موثوقيتها والحد من التوقفات الطارئة.



وأوضح مدير المحطة المهندس أحمد الرج، في تصريح لـ سانا، أن أعمال الصيانة تشمل فحص الأجزاء الحارة في المجموعة الغازية، ولا سيما الحراقات وممرات الغاز وشفرات الصف الأول الثابتة والمتحركة، للتحقق من سلامتها وتحديد احتياجاتها من الإصلاح أو الاستبدال، بما يسهم في استعادة كفاءتها ومردودها التصميمي.

استطاعة التوليد

بيّن الرج أن استطاعة العنفة الغازية تبلغ نحو 90 ميغاواط، فيما تبلغ استطاعة المجموعة البخارية المرتبطة بها نحو 45 ميغاواط، لتصل الاستطاعة الإجمالية إلى نحو 135 ميغاواط، موضحاً أن أعمال الصيانة لم تؤثر في الإنتاج الكهربائي، نظراً إلى استمرار عمل مجموعات توليد أخرى، وفق التنسيق التشغيلي وكميات الغاز المتاحة.



من جهته، أوضح معاون رئيس دائرة الصيانة الميكانيكية المهندس محمد اليوسف أن الصيانة تندرج ضمن البرنامج الوقائي الذي يُنفذ كل 5000 ساعة تشغيل، وتستغرق نحو 15 يوماً، وتشمل المرجل الرابع، عبر أعمال اللحام واستبدال الصمامات وصيانة عدد من أجزائه.



وأشار اليوسف إلى توافر قطع التبديل اللازمة في مستودعات الشركة، مؤكداً أن أعمال الصيانة تُنفذ بخبرات وكوادر وطنية من داخل المحطة، بما يدعم استمرارية التوليد، ويحافظ على جاهزية التجهيزات.



وتسهم الصيانة الوقائية في تحسين كفاءة التشغيل وإطالة العمر التشغيلي للتجهيزات، والحد من التوقفات غير المخطط لها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة.