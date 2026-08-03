625 ألف مسافر عبروا منفذ جوسية الحدودي مع لبنان منذ بداية العام الحالي

حمص-سانا

بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر منفذ جوسية الحدودي مع لبنان نحو 625 ألف مسافر منذ بداية العام الحالي.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن المنفذ استقبل خلال الفترة ذاتها نحو 150 ألف مواطنٍ سوري من العائدين طوعاً إلى وطنهم، في ظلّ إجراءات تنظيمية ميسّرة وخدمات متواصلة تقدّمها كوادر المنفذ لضمان سرعة إنجاز المعاملات وانسيابية حركة العبور.

وأوضحت الهيئة أن منفذ جوسية الحدودي سجل منذ بداية العام الحالي حركة عبورٍ نشطةً حيث عملت الكوادر المختصّة على تسهيل إجراءات دخول المسافرين، وتقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، بما يضمن استقبالهم بصورةٍ منظّمةٍ وآمنة.

وأشارت الهيئة الى أنها تواصل تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير أداء المنافذ الحدودية ورفع جاهزيتها التشغيلية من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة الكوادر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعائدين، ودعم حركة التجارة والنقل بين سوريا ولبنان.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في الـ 6 من الشهر الفائت أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ جوسية الحدودي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 522 ألف مسافر، منهم 331 ألف قادم إلى سوريا، و191 ألف مغادر.