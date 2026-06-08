بدء حصاد القمح في الحسكة وتجهيز 17 مركزاً لاستقبال المحصول

الحسكة-سانا

باشر مزارعو محافظة الحسكة عمليات حصاد محصول القمح للموسم الزراعي الحالي، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل عمليات التسويق واستلام المحصول.

وأوضح معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة عز الدين الحسو، لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن أعمال الحصاد تتركز في المناطق الجنوبية من المحافظة، مشيراً إلى افتتاح مكتب زراعي في بلدة الحدادية التابعة لناحية العريشة، لتسجيل المزارعين وإصدار وثائق المنشأ الخاصة بتسويق محصول القمح، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفلاحين وتسريع إجراءات التوريد وتنظيمها.

وأشار إلى أن نحو 248 حصادة تعمل حالياً في مختلف مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن إنتاجية الدونم تراوحت بين 250 و500 كيلوغرام في الأراضي البعلية والمروية، نتيجة الظروف المناخية الملائمة وكميات الهطل المطري الوفيرة التي شهدتها المحافظة خلال الموسم الحالي، والذي يعتبر موسماً استثنائياً من حيث معدلات الأمطار.

من جهة أخرى، بيّن الحسو أن عمليات حصاد محصول الشعير مستمرة في مناطق جنوب المحافظة، حيث بلغت المساحات المحصودة من الشعير المروي نحو 3100 هكتار، ومن الشعير البعل نحو 39.5 ألف هكتار، من إجمالي المساحات المزروعة بالشعير والبالغة 289 ألف هكتار.

وفي السياق ذاته، أكد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة عبد الحميد داوود جاهزية مراكز استلام وتسويق الحبوب لاستقبال محصول القمح، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التسويق أمام المنتجين.

وأوضح داوود أنه تم تجهيز 17 مركزاً لتسويق القمح، موزعة بالقرب من مناطق الإنتاج، وتشمل مراكز الميلبية جنوب المحافظة، ورميلان شمال شرقي المحافظة، والطواريق في منطقة القامشلي، وهي مراكز مخصصة لشراء الحبوب وتخزينها في العراءات.

وأضاف: إن بقية المراكز تقع ضمن 6 صوامع بيتونية هي: صباح الخير، وتل حميس، وتل علو، والحسكة، وكبكا، والقامشلي، إضافة إلى عشر صويمعات معدنية هي: غويران، وحطين، وعامودا، والطواريج، وتل معروف، والقحطانية، ورميلان، واليَعربية، والبتراء، والمالكية.

وبحسب بيانات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، بلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح للموسم الحالي 463 ألفاً و500 هكتار من الأراضي المروية والبعلية، فيما يُتوقع أن يتجاوز الإنتاج الإجمالي مليوناً و25 ألف طن، فيما يُقدَّر إنتاج محصول الشعير بنحو 609 آلاف طن.