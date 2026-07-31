الطوارئ ترفع جاهزيتها لمواجهة مخاطر الحرائق وموجة الحر

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رفع مستوى جاهزية جميع الفرق التابعة للوزارة، في مختلف المحافظات وتفعيل خطة الاستعداد المسبق بسبب موجة الحر التي تشهدها سوريا،و التي يمكن أن تتسبب بارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق، ولا سيما في المناطق الحراجية، و ازدياد احتمالات حوادث الغرق والإجهاد الحراري.

وأكد رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة يوسف عزو، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن الوزارة رفعت جاهزية جميع فرق الدفاع المدني، وفعّلت خطة الاستعداد المسبق، من خلال نشر 50 نقطة متقدمة داخل الغابات، وتعزيز انتشار المراكز الميدانية، وتكثيف أعمال التوعية ومراقبة المسطحات المائية والطرق، بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من المخاطر.

وأوضح عزو، أن ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع نشاط الرياح، يزيد من صعوبة عمليات إخماد الحرائق، ولا سيما في غابات الساحل السوري، نتيجة سرعة انتشار النيران واتساع رقعتها.

استجابة لـ 186 حريق

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني استجابت خلال اليومين الماضيين لـ186 حريقاً في مختلف المحافظات، بينها 5 حرائق في الغابات وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، و35 حريق أعشاب، و40 حريقاً في المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع المواطنين للتوجه نحو الأنهار والمسطحات المائية، ما يزيد من خطر حوادث الغرق.

الالتزام بالإرشادات الوقائية

ودعا رئيس قسم العمليات الميدانية في الوزارة، المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال موجة الحر، وفي مقدمتها تجنب التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، والحرص على سلامة الأغذية والتوصيلات الكهربائية، حفاظاً على السلامة العامة.

كما شدد عزو على ضرورة الوقاية من مسببات الحرائق بعدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحراجية والزراعية، وعدم ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارات المغلقة، والسباحة فقط في الأماكن المخصصة، مع مراعاة الرفق بالحيوانات، عبر توفير المياه لها خلال موجة الحر.

وتواصل الفرق التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ خطط الاستجابة والوقاية على مدار الساعة، مع تعزيز انتشارها في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر خلال فصل الصيف، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من آثار الحرائق والحوادث المرتبطة بموجات الحر.

وكانت الوزارة حذرت في 27 تموز الجاري، من تأثر البلاد بموجة حر ضعيفة إلى متوسطة بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم غد السبت، نتيجة كتلة هوائية حارة، داعية المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة والوقاية للحد من المخاطر الصحية والبيئية.