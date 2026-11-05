القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 440 عنصراً من ميليشيا الحوثي

عدن-سانا

أعلنت القوات اليمنية اليوم الخميس، مقتل وإصابة نحو 440 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 132 آلية وقطعة سلاح ثقيل، في الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان: إن القوات اليمنية نفذت 1298 عملية استهداف طالت مواقع مليشيا الحوثي وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها ومصادر نيرانها، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية”.

وفي جبهة تعز، أوضح النزيلي أن القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من السيطرة على منطقة صنمات، فيما واصلت الوحدات العسكرية استهداف تحركات ميليشيا الحوثي وتعزيزاتها، وأحبطت محاولات تسلل في عدد من المحاور وسط استمرار المواجهات في محاور قتالية أخرى.

وفي جبهات الجوف، قال النزيلي: إن وحدات الهندسة العسكرية واصلت تطهير المواقع المستعادة من الألغام، لافتاً إلى أنه في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، واصلت القوات اليمنية دحر المليشيا واستهداف تجمعاتها وآلياتها ومصادر نيرانها.

وكانت القوات اليمنية حققت أمس الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهات سلسلة جبال الدحيظة شرقي ‏محافظة الجوف، ضمن عمليات “فجر اليمن”، وتمكنت بإسناد من الطيران ‏الحربي والمُسيّر من اقتحام تحصينات ‏وثكنات ميليشيا الحوثي، واستعادة أسلحة ومعدات قتالية.‏