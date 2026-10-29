إيقاف مؤقت لمحطات الضخ في دير الزور جراء عكارة مياه الفرات

دير الزور-سانا
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، اليوم الخميس، إيقاف محطات ضخ مياه الشرب في ريف المحافظة الغربي بشكل مؤقت، نتيجة ارتفاع مستويات العكارة في مياه نهر الفرات جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح مدير الشركة أحمد الموسى لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي لحماية التجهيزات والمضخات من الأعطال الفنية، وضمان جودة المياه المقدمة للسكان، على أن يُستأنف الضخ فور معالجة العكارة.
وأشار الموسى إلى أن كوادر الشركة تعمل بكامل طاقتها لتخفيض نسبة العكارة، وإعادة الضخ للأهالي بأسرع وقت ممكن.
وتزامن توقف محطات ضخ المياه مع إجراءات احترازية شهدتها محافظة دير الزور شملت تعليق الدوام في المدارس وجامعة الفرات، جراء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.