إيقاف مؤقت لمحطات الضخ في دير الزور جراء عكارة مياه الفرات

دير الزور-سانا‏

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، اليوم ‏الخميس، إيقاف محطات ضخ مياه الشرب في ريف المحافظة الغربي بشكل مؤقت، ‏نتيجة ارتفاع مستويات العكارة في مياه نهر الفرات جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها ‏المنطقة.‏

وأوضح مدير الشركة أحمد الموسى لـ سانا، أن هذه الخطوة تأتي لحماية التجهيزات ‏والمضخات من الأعطال الفنية، وضمان جودة المياه المقدمة للسكان، على أن ‏يُستأنف الضخ فور معالجة العكارة.‏

وأشار الموسى إلى أن كوادر الشركة تعمل بكامل طاقتها لتخفيض نسبة العكارة، وإعادة ‏الضخ للأهالي بأسرع وقت ممكن.‏

وتزامن توقف محطات ضخ المياه مع إجراءات احترازية شهدتها محافظة دير الزور ‏شملت تعليق الدوام في المدارس وجامعة الفرات، جراء الأحوال الجوية التي تشهدها ‏المحافظة.‏