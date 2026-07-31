وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في ‏سوريا ‏

محافظات-سانا‏

توفي شخص وأصيب 17 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق، استجابت لها ‏فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية في مختلف ‏المحافظات السورية. ‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، بوقوع 13 حادث ‏سير ‏أسفرت عن حالة وفاة، وإصابة 16مدنياً، قامت فرقه بتقديم الإسعافات ‏الأولية لهم، ‏ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 115حريقاً تنوعت بين حرائق في ‏المنازل، ‏والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك ‏الكهربائية، وتم ‏إخمادها وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة ‏مدني، تم تقديم الإسعافات ‏الأولية له في الموقع، فيما اقتصرت باقي الأضرار ‏على الخسائر المادية.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية ‏والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ‏ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‌‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق ‏الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف ‏الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق ‏آمنة‎.‎

‏ توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 24 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق ‏وحوادث ‏سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‌‏السورية‌‏.‏