وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال 24 ساعة في ‏سوريا ‏

محافظات-سانا
توفي شخص وأصيب 17 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة، بوقوع 13 حادث سير أسفرت عن حالة وفاة، وإصابة 16مدنياً، قامت فرقه بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 115حريقاً تنوعت بين حرائق في المنازل، والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وتم إخمادها وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة مدني، تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 24 آخرون أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.