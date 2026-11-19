الرياض-سانا‏

رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والكويت وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر وفلسطين ‏والجزائر وليبيا والصومال والنيجر والمالديف، بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة ‏الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإجراءات التي تستهدف الشركات ‏المشاركة في بناء المستوطنات.‏

كما رحّب الوزراء في بيان نشرته الخارجية السعودية على منصة “إكس” اليوم الخميس، بقرار المملكة المتحدة فرض ‏عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معربين عن دعمهم جميع ‏الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة ‏الاستيطانية ومخطط “‏E1‌‏”، وكل من يدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّل تنفيذها.‏

إدانة الاستيطان ومخطط “‏E1‌‏”

جدد الوزراء إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط «‏E1‌‏» ‏والأنشطة المرتبطة به في محيط القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تحذو دول أخرى حذوَ بريطانيا ‏وأستراليا في اتخاذ إجراءات مماثلة.‏

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس ‏الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، والذي يؤكد ‏التزامات الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم المساعدة في ‏استمراره.‏

ودعا الوزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، والتراجع عن ‏التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.‏

التصعيد في غزة وحل الدولتين

أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبين بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل إعادة ‏الإعمار والتعافي، مؤكدين أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.‏

وشددوا على أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة يتطلب تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ‏ذات سيادة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ‏القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.‏

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في 17 تشرين الثاني الجاري فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في ‏مجال الإنشاءات والتطوير العقاري المرتبط بالمستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة «تساف 9» لعرقلتها ‏دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات إسرائيلية ‏على خلفية التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.‏