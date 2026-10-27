وزارة الطوارئ تحذر من تشكل واسع للضباب في بعض المناطق

دمشق-سانا

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكّل واسع للضباب بعد ‏منتصف ليل اليوم الثلاثاء وصباح غد الأربعاء، في مناطق إدلب وحمص ‏وحماة وجبال الساحل وريف دمشق الشمالي والغربي، وصولاً إلى أجزاء ‏من درعا والقنيطرة والسويداء، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.‏

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، وفق ما نشره الدفاع المدني ‏السوري عبر قناته على تلغرام، إلى تجنّب السفر خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وجاهزية ‏الفرامل وماسحات الزجاج ومصابيح الضباب قبل الانطلاق.‏

وشدّدت على ضرورة القيادة بحذر، وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام ‏مصابيح الضباب والالتزام بالمسارات المحددة وترك مسافة أمان كافية بين ‏المركبات، مع تجنّب التوقف المفاجئ تفادياً للتصادم وحوادث السير الناجمة ‏عن تدني مستوى الرؤية.‏

كما دعت إلى تخفيف السرعة وتوخي الحذر عند المنعطفات والمنحدرات ‏ومفارق الطرق، ولا سيما في المناطق المشمولة بالتحذير، والانتباه إلى ‏المارة، والتزام المشاة بالأماكن المخصصة لعبور الطريق.‏

وكانت الوزارة حذّرت من تأثر البلاد باضطراب جوي يترافق مع هطولات ‏مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية لتساقط حبات ‏البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من عصر اليوم ‏الثلاثاء وحتى فجر السبت، الحادي والثلاثين من تشرين الأول الجاري.‏