وزارة الطوارئ تحذر من تشكل واسع للضباب في بعض المناطق

دمشق-سانا
حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكّل واسع للضباب بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء وصباح غد الأربعاء، في مناطق إدلب وحمص وحماة وجبال الساحل وريف دمشق الشمالي والغربي، وصولاً إلى أجزاء من درعا والقنيطرة والسويداء، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، وفق ما نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام، إلى تجنّب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وجاهزية الفرامل وماسحات الزجاج ومصابيح الضباب قبل الانطلاق.
وشدّدت على ضرورة القيادة بحذر، وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام مصابيح الضباب والالتزام بالمسارات المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مع تجنّب التوقف المفاجئ تفادياً للتصادم وحوادث السير الناجمة عن تدني مستوى الرؤية.
كما دعت إلى تخفيف السرعة وتوخي الحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، ولا سيما في المناطق المشمولة بالتحذير، والانتباه إلى المارة، والتزام المشاة بالأماكن المخصصة لعبور الطريق.
وكانت الوزارة حذّرت من تأثر البلاد باضطراب جوي يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية لتساقط حبات البَرَد وهبوب رياح هابطة شديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من عصر اليوم الثلاثاء وحتى فجر السبت، الحادي والثلاثين من تشرين الأول الجاري.