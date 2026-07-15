افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا

IMG 7164 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا

درعا-سانا

افتتحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مركز شرطة الضاحية في مدينة درعا ومخفر جدل بريف المحافظة بحضور معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية بدرعا العميد بدر عبد الحميد وعدد من المسؤولين، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل الوحدات الشرطية وتعزيز انتشارها في مختلف مناطق المحافظة.

DSC08508 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا

وأوضح العميد عبد الحميد لـ سانا، أن افتتاح المركز والمخفر يأتي استكمالاً لخطة وزارة الداخلية لإعادة تشغيل الوحدات الشرطية التي تعرضت للتدمير خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل افتتاح ما تبقى من المراكز والمخافر الشرطية، بما يسهم في تعزيز الأمن وتوسيع نطاق الخدمات الشرطية في مختلف أنحاء محافظة درعا.

ويأتي افتتاح مركز الشرطة والمخفر ضمن برنامج وزارة الداخلية لإعادة تأهيل البنية الشرطية ورفع جاهزية الوحدات الأمنية بمحافظة درعا، بما يضمن تحسين سرعة الاستجابة للبلاغات وتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في هذه المناطق.

وتعرضت عشرات المراكز والمخافر الشرطية في محافظة درعا لأضرار متفاوتة في زمن النظام البائد، ما أدى إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة.

DSC08492 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
DSC08549 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
DSC08550 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
DSC08578 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
DSC08594 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
DSC08595 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
DSC08601 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
IMG 20260715 144021 103 افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا
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