افتتاح مركز شرطة الضاحية ومخفر جدل في درعا

درعا-سانا

افتتحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مركز شرطة الضاحية في مدينة درعا ومخفر جدل بريف المحافظة بحضور معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية بدرعا العميد بدر عبد الحميد وعدد من المسؤولين، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل الوحدات الشرطية وتعزيز انتشارها في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح العميد عبد الحميد لـ سانا، أن افتتاح المركز والمخفر يأتي استكمالاً لخطة وزارة الداخلية لإعادة تشغيل الوحدات الشرطية التي تعرضت للتدمير خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل افتتاح ما تبقى من المراكز والمخافر الشرطية، بما يسهم في تعزيز الأمن وتوسيع نطاق الخدمات الشرطية في مختلف أنحاء محافظة درعا.

ويأتي افتتاح مركز الشرطة والمخفر ضمن برنامج وزارة الداخلية لإعادة تأهيل البنية الشرطية ورفع جاهزية الوحدات الأمنية بمحافظة درعا، بما يضمن تحسين سرعة الاستجابة للبلاغات وتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في هذه المناطق.

وتعرضت عشرات المراكز والمخافر الشرطية في محافظة درعا لأضرار متفاوتة في زمن النظام البائد، ما أدى إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة.