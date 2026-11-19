دمشق-سانا



أعلن مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور، بهدف تعزيز مناعتهم والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال.



وأوضح الفروح، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن العدد التراكمي للإصابات المؤكدة بفيروس شلل الأطفال في سوريا بلغ ثلاث إصابات، سُجّلت جميعها في محافظة دير الزور، وكانت آخرها في 12 تشرين الثاني، مؤكداً توافر مخزون كافٍ من اللقاحات وجاهزية الوزارة لتنفيذ الحملات، مشدداً على أن اللقاحات المتاحة مأمونة ومطابقة للمواصفات والمعايير العالمية.

حملة الاحتواء الشاملة والإصابات المسجلة

بيّن الفروح أن حملة الاحتواء الشاملة في محافظة دير الزور ستنطلق مبدئياً في 30 تشرين الثاني 2026، مع دراسة إمكانية تقديم موعدها، بهدف تغطية كامل مناطق المحافظة على أن تتبعها جولة تكميلية موسعة في أواخر كانون الأول 2026، يُدرس خلالها توسيع النطاق الجغرافي للحملة ليشمل ما بين 6 و14 محافظة، وفقاً لتقييم المخاطر الوبائية المستمر.



وأشار الفروح إلى أن إجمالي حالات الشلل الرخو الحاد المشتبه بها، المسجلة في محافظة دير الزور منذ بداية عام 2026 حتى 15 تشرين الثاني، بلغ 63 حالة، بينها 23 حالة في منطقة الميادين، فيما وصل عدد الحالات المشتبه بها التي جرى تسجيلها وتقَصّيها في مختلف المحافظات السورية إلى 366 حالة.



وأوضح أن الإصابات المؤكدة والحالات المشتبه بها تتركز في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ولا سيما في منطقة الميادين وناحية ذيبان، وتحديداً في بلدات وتجمعات سويدان جزيرة والجرذي وذيبان.

التسلسل الزمني لاكتشاف الإصابات

فيما يتعلق بالتسلسل الزمني لاكتشاف الإصابات، أوضح الفروح أن أول إشارة إنذار سُجلت في 11 تشرين الأول 2026، عقب الإبلاغ عن طفل يبلغ من العمر 13 شهراً ظهرت عليه أعراض الشلل الرخو الحاد في بلدة سويدان جزيرة، مشيراً إلى رصد ثلاث حالات اشتباه متتالية في بلدات الجرذي وسويدان جزيرة وذيبان، وذلك حتى 20 تشرين الأول.



وأوضح الفروح أن الفحوصات المخبرية الأولية أُجريت في دمشق، قبل أن يتمكن مخبر فاكسيرا المرجعي في القاهرة، في 7 تشرين الثاني من عزل الفيروس، فيما أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) في 10 تشرين الثاني وجود ارتباط جيني ودوران مجتمعي لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط الأول (cVDPV1)، يحوّل الحدث رسمياً إلى فاشية، تلا ذلك تأكيد إصابة ثالثة لمخالط في 12 تشرين الثاني.



وقال الفروح: إن الحدث صُنّف رسمياً فاشية مؤكدة لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط الأول (cVDPV1)، مشيراً إلى أن مستوى الخطر الوبائي العام قُدّر بأنه مرتفع على المستوى المحلي، في ظل استمرار انتقال الفيروس وانتشاره مجتمعياً، نتيجة الثغرات المناعية وتراكم أعداد الأطفال غير الحاصلين على اللقاحات.

إجراءات الاستجابة والجاهزية الصحية

أشار الفروح إلى إلزام المشافي والمراكز الصحية العامة والخاصة بالإبلاغ الفوري، خلال 24 ساعة، عن أي حالة شلل الرخو الحاد، إلى جانب تنفيذ تدريب تنشيطي لأطباء الأطفال والمقيمين والكوادر التمريضية في محافظة دير الزور، مبيناً أنه جرى تسيير قافلة إمداد عاجلة مؤلفة من خمس شاحنات، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، محمّلة ببرادات تعمل بالطاقة الشمسية وفريزرات ومعدات مخصصة لحفظ اللقاحات، بهدف دعم الاحتياجات الصحية في مناطق شرق الفرات.

خطة التواصل والتوعية المجتمعية

ذكر الفروح أن الوزارة اعتمدت خطة تواصل من مرحلتين، تهدف مرحلتها الطارئة إلى ضمان وصول معلومات ومواعيد حملات التلقيح إلى ما لا يقل عن 80% من الأهالي في محافظة دير الزور قبل انطلاقها، من خلال نشر رسائل توعوية موحدة تحت شعار “لقّح أطفالك”، وإصدار بروشورات إرشادية ومقاطع فيديو توعوية، إلى جانب إشراك خطباء المساجد في خطب الجمعة والتنسيق مع وجهاء المجتمع لمعالجة أي تردد تجاه الحملة دون اللجوء إلى الإكراه، مع حصر البيانات الإعلامية بالناطق الرسمي المعتمد.



واستعرض الفروح السياق التاريخي لانتشار شلل الأطفال في سوريا، موضحاً أن البلاد سجلت عام 2013 نحو 36 إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال البري من النمط الأول، تركزت بصورة رئيسية في محافظة دير الزور، وذلك بعد خلو سوريا من الفيروس منذ عام 1999، لافتاً إلى أنه في عام 2017 سجل 74 إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال من النمط الثاني، تركزت مجدداً في محافظة دير الزور.

وأطلقت وزارة الصحة في الخامس عشر من تشرين الثاني، الجولة الثانية من حملتها الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة دير الزور، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك لتعزيز مناعة الأطفال ووقف سريان فيروس شلل الأطفال.



وسبق انطلاق الحملة تنظيم مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع برنامج اللقاح الوطني، تدريباً لعمال الصحة المجتمعية وفرق التوعية التابعة للمنظمات والجمعيات، بهدف تعزيز جاهزيتهم لإيصال الرسائل الصحية وضمان تنفيذ حملة لقاح شلل الأطفال في ريف المحافظة الشرقي وفق المعايير الطبية المعتمدة.