ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏

IMG 20260725 110454 008 ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏

دمشق-سانا

توفي 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء حوادث سير ‏وحرائق وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ ‌‏24 ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم ‏السبت، أن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير، أسفرت عن ‌‏3 وفيات و7 إصابات، وتم تقديم الإسعافات الأولية ‏للمصابين ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم ‏وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

IMG 20260725 110453 606 ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏

وشدد الدفاع المدني على السائقين على ضرورة تخفيف ‏السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح ‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي ‏تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف ‏المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 122 حريقاً في ‏المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة ‏والأسلاك الكهربائية، وتمكنت من إخمادها وتبريد ‏أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخص واحد، ‏تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، وعن أضرار ‏مادية بالممتلكات‎.‎

وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران ‏في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي ‏أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب ‏اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

وأصيب 22 شخصاً يوم أمس الأول الخميس جراء 198 ‏حريقاً وحادث سير في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

IMG 20260725 110458 839 ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏
IMG 20260725 110453 560 ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏
IMG 20260725 110458 367 ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏
IMG 20260725 110458 601 ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏
افتتاح 20 مدرسة في ريف إدلب بعد تأهيلها ضمن حملة “الوفاء لإدلب”
مؤتمر “تعافي سوريا 2026” في حمص.. شراكات صحية ‏وخبرات سورية لرسم ملامح مرحلة البناء
إعادة محطة مياه حويجة زهرة للعمل بعد انخفاض منسوب نهر الفرات في الرقة
وزير الطوارئ السوري يبحث توحيد الجهود لضمان عودة كريمة للنازحين
وزارة الإدارة المحلية والبيئة: إنجاز الجداول الفنية الخاصة بتصنيف المخالفات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك