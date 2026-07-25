ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏

دمشق-سانا
توفي 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير، أسفرت عن 3 وفيات و7 إصابات، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وشدد الدفاع المدني على السائقين على ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 122 حريقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، وتمكنت من إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخص واحد، تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، وعن أضرار مادية بالممتلكات.
وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب 22 شخصاً يوم أمس الأول الخميس جراء 198 حريقاً وحادث سير في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.