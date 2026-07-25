ثلاث‎ ‎وفيات و8 إصابات جراء حوادث سير وحرائق في ‏عموم سوريا ‏

دمشق-سانا

توفي 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء حوادث سير ‏وحرائق وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ ‌‏24 ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم ‏السبت، أن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير، أسفرت عن ‌‏3 وفيات و7 إصابات، وتم تقديم الإسعافات الأولية ‏للمصابين ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم ‏وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وشدد الدفاع المدني على السائقين على ضرورة تخفيف ‏السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح ‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي ‏تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف ‏المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 122 حريقاً في ‏المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة ‏والأسلاك الكهربائية، وتمكنت من إخمادها وتبريد ‏أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخص واحد، ‏تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، وعن أضرار ‏مادية بالممتلكات‎.‎

وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران ‏في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي ‏أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل ‏الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب ‏اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

وأصيب 22 شخصاً يوم أمس الأول الخميس جراء 198 ‏حريقاً وحادث سير في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.