قاديش: خطة عمل لإعادة تأهيل البنية التحتية ‏المتضررة في دير الزور جراء ارتفاع منسوب الفرات‏

دمشق-سانا

أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، أن إدارة التعاون الدولي رافقت اليوم الخميس ‌‏رئيس الجمهورية أحمد الشرع، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في جولة ميدانية بمحافظة دير الزور، للاطلاع ‌‏المباشر على واقع الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات، وتقييم الاحتياجات الإنسانية والخدمية الطارئة، واللقاء ‌‏المباشر مع أهالي المدينة‎.‎

وقال مدير التعاون الدولي في تصريح لـ سانا، أنه في إطار حشد الجهود لمواجهة الأزمة، دعت إدارة التعاون الدولي جميع ‌‏المنظمات الأممية والدولية إلى البقاء في حالة تأهب تام، لضمان استجابة سريعة ومتكاملة تنسجم مع جهود مؤسساتنا ‌‏الوطنية والمحلية في الميدان‎.‎

وأوضح قاديش أنه يتم التركيز حالياً على تقديم المعونات الإغاثية العاجلة للعائلات المتضررة، بالتوازي مع العمل على ‌‏تعويض الخسائر في قطاعي الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، لحماية سبل العيش واستعادة الاستقرار التنموي في ‌‏المنطقة‎.‎

وأضاف: إنه بالمقابل أعددنا خطة عمل للمرحلة القادمة تركز بشكل أساسي على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية ‌‏المتضررة، وخاصة الجسور ومحطات المياه، لضمان عودة الخدمات الأساسية والقدرة على التنقل وتأمين سلامة المواطنين ‌‏في المناطق المتأثرة‎.‎

