قاديش: خطة عمل لإعادة تأهيل البنية التحتية ‏المتضررة في دير الزور جراء ارتفاع منسوب الفرات‏

دمشق-سانا
أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، أن إدارة التعاون الدولي رافقت اليوم الخميس رئيس الجمهورية أحمد الشرع، مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في جولة ميدانية بمحافظة دير الزور، للاطلاع المباشر على واقع الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات، وتقييم الاحتياجات الإنسانية والخدمية الطارئة، واللقاء المباشر مع أهالي المدينة.
وقال مدير التعاون الدولي في تصريح لـ سانا، أنه في إطار حشد الجهود لمواجهة الأزمة، دعت إدارة التعاون الدولي جميع المنظمات الأممية والدولية إلى البقاء في حالة تأهب تام، لضمان استجابة سريعة ومتكاملة تنسجم مع جهود مؤسساتنا الوطنية والمحلية في الميدان.
وأوضح قاديش أنه يتم التركيز حالياً على تقديم المعونات الإغاثية العاجلة للعائلات المتضررة، بالتوازي مع العمل على تعويض الخسائر في قطاعي الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، لحماية سبل العيش واستعادة الاستقرار التنموي في المنطقة.
وأضاف: إنه بالمقابل أعددنا خطة عمل للمرحلة القادمة تركز بشكل أساسي على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية المتضررة، وخاصة الجسور ومحطات المياه، لضمان عودة الخدمات الأساسية والقدرة على التنقل وتأمين سلامة المواطنين في المناطق المتأثرة.