بريد حلب يبدأ تسليم رواتب تشرين الأول للمتقاعدين ويعلن عن خطط لتوسعة خدماته

حلب-سانا

أعلن فرع المؤسسة السورية للبريد في حلب اليوم بدء صرف رواتب المتقاعدين عن شهر تشرين الأول، مشيراً إلى خطط طموحة لتطوير الخدمات البريدية بحيث تشمل تعزيز خدمة التوصيل إلى المنازل، وإعادة تفعيل مكاتب بريدية في عدة بلدات ومدن في ريف المحافظة.

وأشار المكلف تسيير أعمال بريد حلب حسن الغنام في تصريح لمراسلة سانا إلى إطلاق عمليات تسليم الرواتب في جميع مراكز البريد المنتشرة عبر محافظة حلب، موضحاً أن صرف الرواتب سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم الأول من شهر تشرين الأول ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر ذاته، داعياً المستفيدين إلى التوجه إلى مراكز البريد التابعة لمحل إقامتهم لاستلام مستحقاتهم.

وأعلن الغنام عن خطة شاملة لتطوير العمل حيث يجري حالياً تعزيز خدمة إيصال الرواتب إلى المنازل بأجور رمزية في أرياف المحافظة، لتخفيف العبء عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشف الغنام عن خطة قريبة لإعادة تفعيل وتشغيل مكاتب بريدية في عدد من المناطق والبلدات في ريف حلب تشمل منبج وحريتان واعزاز ومارع وجرابلس وتل رفعت وعفرين، ما يسهم في إعادة الخدمات البريدية والمالية إلى تلك المناطق.

وبيّن الغنام أن المؤسسة تعمل على تفعيل خدمة دفع رسوم التعليم المفتوح في جميع مراكز بريد المحافظة لتكون نقطة دفع معتمدة ومتاحة للطلاب، ضمن سلسلة من الخدمات الجديدة التي يتم إضافتها.