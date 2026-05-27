الدفاع المدني: إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ساحل طرطوس

طرطوس-سانا‏

أنقذت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‌‏في طرطوس 6 أشخاص، إثر غرق قارب قبالة الساحل الجنوبي للمحافظة ‌‏الليلة الماضية، فيما تتواصل عمليات البحث عن 4 مفقودين آخرين‎.‎

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه تلقت ‌‏بلاغاً يفيد بغرق قارب على متنه 10 أشخاص وفق المعطيات الأولية على ‌‏مسافة قريبة من الساحل الجنوبي لطرطوس، لتباشر الفرق عملياتها في ‏البحث ‏والإنقاذ بالتنسيق والتعاون مع خفر السواحل والقوى البحرية، ‏حيث تم إنقاذ 6 ‏منهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم.‏

وتأتي هذه الاستجابة بالتزامن مع رفع الدفاع المدني درجة جاهزيته التامة ‌‏في مختلف المحافظات السورية لتأمين السلامة العامة خلال فترة عيد ‏الأضحى المبارك‎.‎