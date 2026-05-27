الدفاع المدني: إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ساحل طرطوس

IMG 20260527 121841 927 الدفاع المدني: إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ساحل طرطوس

طرطوس-سانا‏

أنقذت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‌‏في طرطوس 6 أشخاص، إثر غرق قارب قبالة الساحل الجنوبي للمحافظة ‌‏الليلة الماضية، فيما تتواصل عمليات البحث عن 4 مفقودين آخرين‎.‎

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه تلقت ‌‏بلاغاً يفيد بغرق قارب على متنه 10 أشخاص وفق المعطيات الأولية على ‌‏مسافة قريبة من الساحل الجنوبي لطرطوس، لتباشر الفرق عملياتها في ‏البحث ‏والإنقاذ بالتنسيق والتعاون مع خفر السواحل والقوى البحرية، ‏حيث تم إنقاذ 6 ‏منهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم.‏

وتأتي هذه الاستجابة بالتزامن مع رفع الدفاع المدني درجة جاهزيته التامة ‌‏في مختلف المحافظات السورية لتأمين السلامة العامة خلال فترة عيد ‏الأضحى المبارك‎.‎

IMG 20260527 121842 130 الدفاع المدني: إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ساحل طرطوس
IMG 20260527 121842 661 الدفاع المدني: إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ساحل طرطوس
مدير أمن السويداء: جريمة قتل الشيخين المتني وفلحوط عمل إرهابي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الصمدانية الشرقية ورسم الحلبي بريف القنيطرة
أسواق محافظة طرطوس تشهد ازدحاماً وحركة نشطة تحضيراً لاستقبال العيد
مواطنون سوريون: غارات الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادتنا ولن تثنينا عن بناء وطننا الحر
الإدارة المحلية تبحث مع الهجرة الدولية دعم البلديات في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك