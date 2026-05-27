الدفاع المدني: إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ساحل طرطوس

طرطوس-سانا
أنقذت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس 6 أشخاص، إثر غرق قارب قبالة الساحل الجنوبي للمحافظة الليلة الماضية، فيما تتواصل عمليات البحث عن 4 مفقودين آخرين.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه تلقت بلاغاً يفيد بغرق قارب على متنه 10 أشخاص وفق المعطيات الأولية على مسافة قريبة من الساحل الجنوبي لطرطوس، لتباشر الفرق عملياتها في البحث والإنقاذ بالتنسيق والتعاون مع خفر السواحل والقوى البحرية، حيث تم إنقاذ 6 منهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم.
وتأتي هذه الاستجابة بالتزامن مع رفع الدفاع المدني درجة جاهزيته التامة في مختلف المحافظات السورية لتأمين السلامة العامة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.