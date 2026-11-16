الجودة والاعتمادية تصدر قوائم المقبولين لامتحان الصيدلة الموحد “الدورة الثانية”

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، اليوم الإثنين، صدور قوائم أسماء المقبولين للتقدّم إلى امتحان الصيدلة الموحد – الدورة الثانية لعام 2026، لخريجي الجامعات الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا ‏والاختصاص في وزارة الصحة بكليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية ‏والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها في التلغرام، أن القوائم تتضمن الأرقام الامتحانية وتوزيع المتقدمين على مراكز الامتحان، مشيرةً إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على القوائم ومعرفة أرقامهم الامتحانية ومراكز تقديم الامتحان من خلال قناة الهيئة الرسمية على التلغرام عبر الرابط:

https://t.me/NationalCommissionforQuality/829

ودعت الهيئة إلى التواصل معها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، في حال عدم ورود اسم المقبول ضمن القوائم وذلك على الرابط:

https://www.facebook.com/NationalCommissionforQualityAssuranceaccreditation

وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أعلنت في الـ 11 من الشهر الجاري، إجراء امتحان الصيدلة الموحد (الدورة الثانية ‏لعام 2026)، لخريجي الجامعات الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا ‏والاختصاص في وزارة الصحة بكليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية ‏والخاصة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم، ‏في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق الـ 19 من تشرين الثاني ‏الجاري.‏