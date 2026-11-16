مقتل 17 شخصاً في حادثتي إطلاق نار في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ-سانا

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم الإثنين، مقتل 17 شخصاً في حادثتي إطلاق نار منفصلتين، وقعتا أمس في البلاد التي تسجل معدلات مرتفعة من جرائم القتل.

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن متحدثة باسم الشرطة قولها: ” في الحادثة الأولى، عُثر فجر اليوم على تسع جثث مصابة بطلقات نارية داخل منزل متواضع في منطقة سكنية مكتظة خارج العاصمة بريتوريا”، مضيفة أنّ القتلى ستة رجال وثلاث نساء.

وأضافت المتحدثة أن الحادثة الثانية، وقعت في منطقة ريفية خارج مدينة بيترماريتسبيرغ، حيث عثرت الشرطة على سيارة تحمل آثار طلقات نارية وداخلها ثمانية قتلى، وذلك بعد تلقيها بلاغات عن إطلاق نار في وقت متأخر من مساء أمس.

وبحسب إحصاءات الشرطة، يُقتل نحو 60 شخصاً يومياً في البلاد، بدوافع تتراوح بين الاتجار بالمخدرات والتنقيب غير القانوني عن المعادن، وصولاً إلى التنافس على خطوط مركبات الأجرة الصغيرة.