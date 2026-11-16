اتحاد الفنون القتالية يقيم بطولة الجمهورية للجوجيتسو بدمشق في 21 الشهر الجاري

دمشق-سانا‏

يقيم اتحاد الفنون القتالية، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بطولة الجمهورية ‌‏للأندية والبيوتات الرياضية بلعبة الجوجيتسو، وذلك في مدينة الياسمين الرياضية ‏بدمشق، ‏بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية.‏

وأوضح رئيس اللجنة العليا للجوجيتسو في اتحاد الفنون القتالية، محمد زهير الحلاق، ‏في تصريح لـ سانا، أن منافسات البطولة تشمل فئات الناشئين والشباب، إلى جانب ‏فئتي تحت 14 و16 عاماً، إضافة إلى فئة الكبار.‏

وأشار الحلاق إلى أن البطولة يُتوقع أن تشهد مشاركة واسعة ومنافسات قوية، في ظل ‏الانتشار المتزايد لرياضة الجوجيتسو في الأندية والبيوتات الرياضية.‏

وتُعد رياضة الجوجيتسو من أبرز الفنون القتالية انتشاراً حول العالم، إذ تعتمد على ‏الذكاء والمهارة التكتيكية، واستثمار قوة الخصم وحركته للسيطرة عليه وإخضاعه.‏