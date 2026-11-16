اتحاد الفنون القتالية يقيم بطولة الجمهورية للجوجيتسو بدمشق في 21 الشهر الجاري

دمشق-سانا
يقيم اتحاد الفنون القتالية، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية بلعبة الجوجيتسو، وذلك في مدينة الياسمين الرياضية بدمشق، بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للجوجيتسو في اتحاد الفنون القتالية، محمد زهير الحلاق، في تصريح لـ سانا، أن منافسات البطولة تشمل فئات الناشئين والشباب، إلى جانب فئتي تحت 14 و16 عاماً، إضافة إلى فئة الكبار.
وأشار الحلاق إلى أن البطولة يُتوقع أن تشهد مشاركة واسعة ومنافسات قوية، في ظل الانتشار المتزايد لرياضة الجوجيتسو في الأندية والبيوتات الرياضية.
وتُعد رياضة الجوجيتسو من أبرز الفنون القتالية انتشاراً حول العالم، إذ تعتمد على الذكاء والمهارة التكتيكية، واستثمار قوة الخصم وحركته للسيطرة عليه وإخضاعه.