زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏

IMG 20260722 205523 161 زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏

دير الزور-سانا‏

بحثت مديرية زراعة دير الزور مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‌‎(UNDP)‌‏ ومنظمة «بهار» آليات توزيع ‏المدخلات والمعدات الزراعية المخصصة لدعم المزارعين في عدد من مناطق ريف المحافظة.‏

IMG 20260722 205522 698 1 زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏

وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر المديرية، آلية توزيع البذار والأسمدة والأدوات والمعدات الزراعية في ‏مناطق القورية وهجين والكبر والقصبي، وتحديد أنواعها وفق احتياجات المزارعين ونتائج اللقاءات المجتمعية التي أجريت ‏في المناطق المستهدفة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من المشروع.‏

ويستهدف المشروع تزويد 145 مزارعاً بالأدوات والمعدات الزراعية، و92 مزارعاً بالبذار والأسمدة، في إطار دعم القطاع ‏الزراعي وتعزيز سبل عيش المزارعين في ريف دير الزور.‏

وينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعات في سوريا ‏لدعم التعافي المبكر وتعزيز سبل العيش وإعادة تأهيل البنى ‏والخدمات الأساسية، فيما تعمل منظمة «بهار» في المجالات الإنسانية والتنموية بالتعاون مع وكالات أممية وشركاء دوليين.‏

IMG 20260722 205522 964 زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏
IMG 20260722 205523 244 زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏
IMG 20260722 205522 433 زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏
IMG 20260722 205522 917 زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏
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