زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏

دير الزور-سانا‏

بحثت مديرية زراعة دير الزور مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‌‎(UNDP)‌‏ ومنظمة «بهار» آليات توزيع ‏المدخلات والمعدات الزراعية المخصصة لدعم المزارعين في عدد من مناطق ريف المحافظة.‏

وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر المديرية، آلية توزيع البذار والأسمدة والأدوات والمعدات الزراعية في ‏مناطق القورية وهجين والكبر والقصبي، وتحديد أنواعها وفق احتياجات المزارعين ونتائج اللقاءات المجتمعية التي أجريت ‏في المناطق المستهدفة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من المشروع.‏

ويستهدف المشروع تزويد 145 مزارعاً بالأدوات والمعدات الزراعية، و92 مزارعاً بالبذار والأسمدة، في إطار دعم القطاع ‏الزراعي وتعزيز سبل عيش المزارعين في ريف دير الزور.‏

وينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعات في سوريا ‏لدعم التعافي المبكر وتعزيز سبل العيش وإعادة تأهيل البنى ‏والخدمات الأساسية، فيما تعمل منظمة «بهار» في المجالات الإنسانية والتنموية بالتعاون مع وكالات أممية وشركاء دوليين.‏