زراعة دير الزور تبحث مع «‏UNDP‏» و«بهار» دعم المزارعين بالمدخلات والمعدات‏

دير الزور-سانا
بحثت مديرية زراعة دير الزور مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة «بهار» آليات توزيع المدخلات والمعدات الزراعية المخصصة لدعم المزارعين في عدد من مناطق ريف المحافظة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر المديرية، آلية توزيع البذار والأسمدة والأدوات والمعدات الزراعية في مناطق القورية وهجين والكبر والقصبي، وتحديد أنواعها وفق احتياجات المزارعين ونتائج اللقاءات المجتمعية التي أجريت في المناطق المستهدفة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من المشروع.
ويستهدف المشروع تزويد 145 مزارعاً بالأدوات والمعدات الزراعية، و92 مزارعاً بالبذار والأسمدة، في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز سبل عيش المزارعين في ريف دير الزور.
وينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعات في سوريا لدعم التعافي المبكر وتعزيز سبل العيش وإعادة تأهيل البنى والخدمات الأساسية، فيما تعمل منظمة «بهار» في المجالات الإنسانية والتنموية بالتعاون مع وكالات أممية وشركاء دوليين.