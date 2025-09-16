أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا

2L7A3514 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا

دمشق -سانا

اختار الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانجي، أن تكون أولى محطات زيارته لسوريا بدعوة من اتحاد الصحفيين السوريين إلى سجن صيدنايا، في خطوة رمزية وإنسانية، للاطلاع على المكان الذي شهد عذابات آلاف المعتقلين في عهد النظام البائد.

فظاعات وحشية في سجن صيدنايا

وتأتي هذه الزيارة في ظل التنديد الدولي المستمر بفظائع التعذيب والاختفاء القسري التي شهدها السجن على مدار سنوات، حيث عبر بيلانجي عن بالغ حزنه تجاه الفظاعات الوحشية التي ارتكبت داخل سجن صيدنايا بحق المعتقلين.

2L7A3521 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا

وأكد بيلانجي لمراسلة سانا، أن هدف زيارته هو تقديم تحية تقدير وإجلال لذكرى آلاف المعتقلين الذين دخلوا السجون ولم ترد عنهم أي أخبار، من بينهم ثلاثون صحفياً اختفوا قسرياً، مشيراً إلى أهمية توثيق هذه التجارب الإنسانية المؤلمة كمسؤولية تقع على عاتق كل دولة ومجتمع.

ورأى أن سجن صيدنايا يحمل رمزية خاصة لكل السوريين، ولا بد من الحفاظ على ذاكرة هذه المأساة لتجنب تكرارها مستقبلاً.

2L7A3531 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا

من جانبه، أكد أمين العلاقات الخارجية والاقتصادية في اتحاد الصحفيين، براء عثمان الذي كان في استقبال بيلانجي، أن اختيار سجن صيدنايا كبداية للزيارة جاء لأنه المكان الذي استهدف فيه عدد من الصحفيين إلى جانب آلاف السوريين المعتقلين والمفقودين.

وأشار عثمان إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الناجين وأسر الضحايا بمنع ضياعها، عبر احترام سرية القضايا وتحقيق العدالة التي تمثل مطلباً شعبياً لا يمكن تجاوزه.

2L7A3541 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا
2L7A3556 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا
2L7A3560 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا
2L7A3604 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا
2L7A3612 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا
2L7A3618 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا
2L7A3634 أمين الاتحاد الدولي للصحفيين يستعيد آلام المعتقلين السوريين في سجن صيدنايا
وزارة الأوقاف تؤكد حرصها على الخطاب الإيجابي الجامع
بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في درعا
الشؤون الصحية بدمشق تنظم نحو 50 ضبطاً تموينياً بمحال مخالفة بأسواق المدينة
القبض على عصابة تمتهن سرقة ممتلكات الأهالي في إدلب
جلسة معايدة جمعت الرئيس أحمد الشرع مع إدارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك