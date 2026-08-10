مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي ‏

دير الزور-سانا‏

استقبل مطار دير الزور الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات برنامج الأغذية ‏العالمي ‎ (WFP)‎، وعلى متنها وفد رسمي من البرنامج برئاسة المديرة ‏القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان ورد‎.‎

وكان في استقبال الوفد مدير مطار دير الزور الدولي فراس العزاوي، الذي ‏رافق أعضاء الوفد في جولة ميدانية شملت مختلف مرافق المطار ومنشآته ‏للاطلاع على واقع العمل والخدمات والتجهيزات الفنية، كما جرى بحث سبل ‏تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر ‏المطار‎.‎

وتأتي هذه الرحلة في إطار استئناف وتعزيز الحركة الجوية الإنسانية إلى ‏مطار دير الزور الدولي، بما يسهم في دعم الجهود الإغاثية وتسهيل وصول ‏المساعدات إلى الأهالي في المنطقة‎.‎

وكان مطار دير الزور الدولي افتتح باحتفالية أقيمت في الخامس ‏من الشهر ‏الجاري، حيث استقبل أول رحلتي طيران للخطوط ‏الجوية السورية، ‌‏إحداهما ‏داخلية قادمة من ‏دمشق، والثانية دولية ‏قادمة من الكويت بعد توقف دام ‏لسنوات طويلة.‏