مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي ‏

دير الزور-سانا
استقبل مطار دير الزور الدولي، اليوم الإثنين، أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وعلى متنها وفد رسمي من البرنامج برئاسة المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ماريان ورد.
وكان في استقبال الوفد مدير مطار دير الزور الدولي فراس العزاوي، الذي رافق أعضاء الوفد في جولة ميدانية شملت مختلف مرافق المطار ومنشآته للاطلاع على واقع العمل والخدمات والتجهيزات الفنية، كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار.
وتأتي هذه الرحلة في إطار استئناف وتعزيز الحركة الجوية الإنسانية إلى مطار دير الزور الدولي، بما يسهم في دعم الجهود الإغاثية وتسهيل وصول المساعدات إلى الأهالي في المنطقة.
وكان مطار دير الزور الدولي افتتح باحتفالية أقيمت في الخامس من الشهر الجاري، حيث استقبل أول رحلتي طيران للخطوط الجوية السورية، إحداهما داخلية قادمة من دمشق، والثانية دولية قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات طويلة.