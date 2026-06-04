إعادة تأهيل منظومة مياه بلدة “الباغور” بريف البوكمال في دير الزور

دير الزور-سانا

تواصل الورشات الفنية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل منظومة مياه الشرب في بلدة “الباغوز” بريف البوكمال الشرقي، بهدف تحسين جودة المياه وضمان وصولها بشكل مستدام إلى نحو 23 ألف نسمة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن المشروع يشمل تأهيل الخزانات الخرسانية المرتفعة وربطها بالشبكة من خلال خطين بطول 625 متراً لكل منهما، وبقطري 160 مم و200 مم، بما يعزز كفاءة نقل المياه واستقرار التغذية في البلدة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجري العمل على إنشاء محطة معالجة مياه تتضمن الأعمال المدنية اللازمة، إضافة إلى تركيب صمامات وتجهيزات كهربائية وميكانيكية حديثة، ما يرفع مستوى السلامة الصحية وجودة المياه الموزعة.

وفيما يتعلق بتطوير شبكة المياه الداخلية، أكدت الوزارة مواصلة أعمال تأهيل خطوط مياه الشرب بطول 1200 متر وقطر 160 مم، إلى جانب تنفيذ شبكة جديدة بطول 6800 متر وقطر 110 مم، بهدف تحسين كفاءة التوزيع، وتقليل الفاقد المائي في مختلف أحياء البلدة.

ويأتي المشروع ضمن التعاون المشترك بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ومنظمة اليونيسف، دعماً للبنية التحتية لقطاع المياه في المناطق المتضررة، ومساهمة في تعزيز الخدمات الأساسية في ريف دير الزور الشرقي، وتبلغ المدة الزمنية المقررة لإنجاز الأعمال ستة أشهر.