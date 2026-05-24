احتفال في مخيم درعا بتخريج أطفال برنامج الرعاية المبكرة في مركز المجتمع

IMG 9200 احتفال في مخيم درعا بتخريج أطفال برنامج الرعاية المبكرة في مركز المجتمع

درعا-سانا

شهد مركز المجتمع متعدد الأغراض في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين اليوم الأحد، حفل تخريج لـ 68 طفلاً وطفلة من قسم رعاية الطفولة المبكرة، وسط أجواء احتفالية غلب عليها الفرح والبهجة، وبمشاركة الأهالي والكادر التعليمي ضمن فعالية هدفت إلى تعزيز القيم التربوية والمجتمعية لدى الأطفال.

IMG 9235 1 احتفال في مخيم درعا بتخريج أطفال برنامج الرعاية المبكرة في مركز المجتمع

تضمن الحفل فقرات فنية وتراثية مستوحاة من الفلكلور الفلسطيني والسوري عكست تنوع الهوية الثقافية، وأسهمت في رسم البهجة على وجوه الأطفال وذويهم مع فقرات خاصة احتفلت بإنجازات الأطفال مع نهاية العام الدراسي تمهيداً لانتقالهم إلى مرحلة التعليم الأساسي في الصف الأول.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضحت المتطوعة في المركز إخلاص النعيمي أن الحفل جاء تتويجاً لجهود الأطفال خلال العام الدراسي، مشيرةً إلى أن الفعالية تضمنت أنشطة متنوعة من الفلكلور والتراث الفلسطيني والسوري، إضافة إلى فقرات فنية تعبر عن الفرح والنجاح.

IMG 9272 احتفال في مخيم درعا بتخريج أطفال برنامج الرعاية المبكرة في مركز المجتمع

من جانبها، بينت المديرة التنفيذية للمركز نادين أحمد أن الفعالية تأتي في إطار تكريم أطفال قسم الطفولة المبكرة بمناسبة تخرجهم نهاية العام الدراسي، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه الأنشطة هو تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع الأطفال على الاستمرار في النجاح والتفوق، إضافة إلى زرع الفرح والسعادة، وتقدير جهود الأطفال والأهالي.

بدورها، لفتت إيمان نواف خلف وهي أم لطفلين متخرجين من المركز، إلى أهمية الدور التعليمي الذي قدمه المركز للأطفال، موضحةً أنه تم تعليمهم أساسيات القراءة والكتابة، إلى جانب حفظ بعض الآيات القرآنية، وتنمية مهاراتهم الأساسية.

ويعمل مركز المجتمع متعدد الأغراض في مخيم درعا التابع للأونروا، على تقديم برامج تعليمية وتربوية موجهة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، كما يقدم أنشطة متنوعة تشمل التوعية، والخدمات القانونية، وجلسات الدعم النفسي، إضافة إلى الدورات المهنية، ويعتمد في إدارته على متطوعين من المجتمع المحلي.

DSC1090 احتفال في مخيم درعا بتخريج أطفال برنامج الرعاية المبكرة في مركز المجتمع
DJI 20260524125058 0079 D احتفال في مخيم درعا بتخريج أطفال برنامج الرعاية المبكرة في مركز المجتمع
IMG 9282 احتفال في مخيم درعا بتخريج أطفال برنامج الرعاية المبكرة في مركز المجتمع
محافظ حلب يستقبل وفداً من وجهاء وأعيان مدينة جرابلس
“معارك فك الحصار عن حلب” في ندوة حوارية بالمعرض العسكري للثورة السورية بدمشق
مشفى الأتارب الجراحي بريف حلب يعود لتقديم خدماته الطبية والعلاجية بشكل كامل
كهرباء طرطوس تنفذ أعمال صيانة على شبكاتها في بانياس
‏زراعة السويداء تبدأ بيع غراس اللوزيات بأسعار مشجعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك