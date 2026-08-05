اختتام مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام بحفل ترفيهي لـ300 طفل في حمص

حمص-سانا

اختتمت جمعية “غراس الخير” الإنسانية اليوم الأربعاء، أنشطتها الترفيهية في محافظة حمص ضمن مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام، بحفل ترفيهي استهدف 300 طفل، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن مشروع يشمل كفالة ورعاية 900 طفل يتيم في محافظات ريف دمشق وحمص وإدلب.

وأوضح مدير مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام وأسرهم في سوريا خالد الخطيب في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يهدف إلى تقديم رعاية متكاملة لـ900 طفل من خلال حزمة من البرامج والأنشطة، التي تلبي احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والنفسية.

وبيّن الخطيب أن المشروع يتضمن تقديم كفالات نقدية تُوزع على أربع دفعات تغطي كل منها ثلاثة أشهر، إلى جانب توزيع الكسوة مرتين سنوياً بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، وتوفير الحقائب المدرسية لجميع الأطفال المستفيدين، إضافة إلى تنفيذ أنشطة ترفيهية في مرحلتين، الأولى مع انطلاق المشروع، والثانية في ختام العام الدراسي، بهدف تعزيز الحالة النفسية للأطفال وتكريم جهودهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.

من جهتها، أكدت منسقة شؤون الأيتام في المشروع وفاء الخطيب في تصريح مماثل، أن النشاط الترفيهي الختامي تضمن ألعاباً متنوعة وبرامج تفاعلية ووجبات غذائية للأطفال، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تسهم في إدخال الفرح إلى نفوس الأطفال، وتوفر لهم مساحة للترفيه والتفاعل الاجتماعي بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية.

وأعرب عدد من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بالأنشطة، مؤكدين أنها منحتهم فرصة للاستمتاع بالألعاب وقضاء أوقات مميزة مع أقرانهم، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه الفعاليات مستقبلاً.

وأشارت خلود سمرة والدة أحد الأطفال المستفيدين، إلى أهمية هذه المبادرات، مؤكدة أنها تسهم في تحسين الحالة النفسية للأطفال، ولا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الأنشطة الترفيهية، وتمنحهم فرصة للخروج من أجواء الروتين والتعرف إلى تجارب جديدة.

وأطلقت جمعية غراس الخير الإنسانية في الثامن من تشرين الثاني الماضي مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام وأسرهم في سوريا، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لرعاية وكفالة نحو 900 طفل يتيم تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاماً في محافظات ريف دمشق وحمص وإدلب، بواقع 300 طفل في كل محافظة، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية لهم.