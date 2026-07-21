وزارة النقل تبحث تنفيذ الخطة الاستثمارية وتؤكد أولوية ‏المشاريع الملحة

دمشق-سانا‌‎ ‎

عقدت وزارة النقل السورية اليوم الإثنين اجتماعاً ‏خُصص لمناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة برئاسة ‏وزير النقل يعرب بدر، الذي أكد ضرورة تسريع إنجاز ‏مشاريع الخطة وفق الأولويات والاحتياجات الأكثر ‏إلحاحاً خلال العام الحالي، بما يضمن الاستفادة المثلى من ‏الاعتمادات الاستثمارية‎.‎

وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى ‏الوزارة بدمشق، على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ‏المعنية، ومعالجة التحديات التي تعترض تنفيذ المشاريع، ‏ووضع آليات متابعة فعّالة تضمن حسن التنفيذ وسرعة ‏الإنجاز، وإنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة‎.‎

وخلال الاجتماع، استعرضت مديرة التخطيط والإحصاء ‏في الوزارة سامية فتال محاور الخطة الاستثمارية، التي ‏تضمنت مشاريع التحول الرقمي، وإعادة تأهيل المباني ‏والبنى التحتية في مديريات النقل ومراكز إجازات السوق ‏بالمحافظات، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة الهادفة ‏إلى خفض النفقات التشغيلية وتعزيز الاستدامة، كما جرى ‏استعراض المشاريع غير المكتملة والوثائق المتعلقة بها، ‏وسبل استكمالها وفق الأولويات المعتمدة‎.‎

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها عقد ‏اجتماعات شهرية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة ‏الاستثمارية، إلى جانب اجتماع أسبوعي مصغر مع ‏مديرية التخطيط والإحصاء، إضافة إلى توحيد المرجعية ‏في معالجة القضايا المتعلقة بالخطة وحصرها في ‏المديرية، بما يضمن اكتمال ملف الخطة ودقة معالجته‎.‎

حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري ‏محمد رحال، ومستشارا الوزير لشؤون النقل المستدام ‏سنان الخير والتحول الرقمي ريا عرفات، وعدد من ‏مديري الإدارة المركزية‎.‎

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي ‏تعقدها وزارة النقل لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، ‏وتقييم نسب الإنجاز، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ ‏المشاريع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن ‏التنفيذ والاستفادة المثلى من الاعتمادات الاستثمارية‎.‎