وزارة النقل تبحث تنفيذ الخطة الاستثمارية وتؤكد أولوية ‏المشاريع الملحة

دمشق-سانا
عقدت وزارة النقل السورية اليوم الإثنين اجتماعاً خُصص لمناقشة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة برئاسة وزير النقل يعرب بدر، الذي أكد ضرورة تسريع إنجاز مشاريع الخطة وفق الأولويات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً خلال العام الحالي، بما يضمن الاستفادة المثلى من الاعتمادات الاستثمارية.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ومعالجة التحديات التي تعترض تنفيذ المشاريع، ووضع آليات متابعة فعّالة تضمن حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز، وإنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وخلال الاجتماع، استعرضت مديرة التخطيط والإحصاء في الوزارة سامية فتال محاور الخطة الاستثمارية، التي تضمنت مشاريع التحول الرقمي، وإعادة تأهيل المباني والبنى التحتية في مديريات النقل ومراكز إجازات السوق بالمحافظات، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة الهادفة إلى خفض النفقات التشغيلية وتعزيز الاستدامة، كما جرى استعراض المشاريع غير المكتملة والوثائق المتعلقة بها، وسبل استكمالها وفق الأولويات المعتمدة.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها عقد اجتماعات شهرية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستثمارية، إلى جانب اجتماع أسبوعي مصغر مع مديرية التخطيط والإحصاء، إضافة إلى توحيد المرجعية في معالجة القضايا المتعلقة بالخطة وحصرها في المديرية، بما يضمن اكتمال ملف الخطة ودقة معالجته.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومستشارا الوزير لشؤون النقل المستدام سنان الخير والتحول الرقمي ريا عرفات، وعدد من مديري الإدارة المركزية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة النقل لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتقييم نسب الإنجاز، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن التنفيذ والاستفادة المثلى من الاعتمادات الاستثمارية.