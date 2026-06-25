وزير الطوارئ يعزي فنزويلا بضحايا الزلزالين ويؤكد تضامن سوريا مع جهود الإنقاذ

دمشق-سانا

أعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عن بالغ الحزن والأسى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا مساء أمس، وأدّيا إلى وقوع عشرات الضحايا ومئات المصابين وأضرار واسعة، مؤكداً تضامن سوريا مع الشعب الفنزويلي وفرق الإنقاذ التي تواصل عملها في ظروف صعبة.

وقال الصالح في منشور له على منصة “x” اليوم الخميس: نتقدم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الفنزويلي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين، والصبر والقوة لجميع المتضررين.

وأكد الصالح التضامن الكامل مع فرق الإنقاذ والاستجابة التي تواصل عملها في ظروف بالغة الصعوبة لإنقاذ الأرواح ومساعدة المتضررين، مشيراً إلى أن التجربة السورية في الاستجابة لزلزال شباط عام 2023 أظهرت حجم التحديات الإنسانية واللوجستية والنفسية التي تواجه العاملين في الميدان.

وقال: “ندرك تماماً ما يتطلبه هذا العمل من شجاعة وتفانٍ وإصرار في السباق مع الزمن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح”، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها فرق الإنقاذ والإغاثة في مواجهة آثار الكارثة.

وضرب زلزالان قويان فنزويلا، مساء أمس الأربعاء، بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفق ‏ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة ‏الطوارئ في البلاد.‏

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز في وقت سابق اليوم الخميس، أن الحصيلة الأولية لعدد ضحايا الزلزالين بلغت 32 قتيلاً على ‏الأقل، وإصابة أكثر من 700 آخرين.