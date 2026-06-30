هيئة التخطيط والإحصاء تستعرض نتائج مسح الأمن الغذائي ‏بدير الزور

دير الزور-سانا
استعرضت هيئة التخطيط والإحصاء السورية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مع أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور، ومديري المديريات المعنية، نتائج مسح الأمن الغذائي بدير الزور، بحضور نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ، وذلك في مدرج مبنى المحافظة.
وأوضح رئيس الهيئة أنس سليم في تصريح لمراسل سانا، أن الجلسة التي عقدت مع الفريق المسؤول عن إعداد خطط التنمية المحلية لمحافظة دير الزور، تهدف إلى استعراض نتائج مسح الأمن الغذائي في المرحلة التاسعة على مستوى المحافظة، والتي تم إنجازها عبر إعداد مؤشرات التنمية المستدامة، وتحديد المزايا النسبية وتحليل الوضع الراهن من نقاط القوة والضعف، ومناقشة التدخلات التي وضعتها هيئة التخطيط والإحصاء في سبيل تحسين مؤشرات الأمن الغذائي.
وأشار سليم إلى أنه تم الاتفاق على المباشرة بتدريبات مسح الأمن الغذائي في مرحلتها العاشرة على مدى ثلاثة أيام، يليها الانطلاق بالعمل الميداني لمدة تزيد على شهر لمتابعة مؤشرات الأمن الغذائي في المحافظة، وخاصة بعد التغيرات الأخيرة.
وبيّن سليم أنه تم عرض النتائج على أعضاء المكتب التنفيذي لدراستها، وتقديم المقترحات بالتعديلات حال وجودها، حيث سيتم إقرارها عن طريق المحافظ، ثم الانطلاق بالمرحلة التالية، وهي مرحلة إعداد مسارات التنمية على مستوى محافظة دير الزور، لإطلاقها بشكل مشترك مع وزارة الإدارة المحلية والمحافظة، لافتاً إلى مناقشة الأعمال الإحصائية المخطط تنفيذها، وأهمها مسح الأمن الغذائي، والدخل ونفقات الأسرة، وقوة العمل، ومسح النيكس، والمسح الاقتصادي المتكامل، علماً أنه يتم التحضير لتنفيذ المشروع بشكل كامل على امتداد الأراضي السورية.
يذكر أن هيئة التخطيط والإحصاء عقدت بدير الزور في الـ 13 من كانون الأول 2025 ورشة عمل فنية حول “إعداد خطط التنمية المحلية”، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والخصوصية التنموية، إضافة إلى نقل احتياجات المواطنين بما يحقق مصلحة المحافظة.