هيئة التخطيط والإحصاء تستعرض نتائج مسح الأمن الغذائي ‏بدير الزور

دير الزور-سانا‏

استعرضت هيئة التخطيط والإحصاء السورية، اليوم الثلاثاء، ‏خلال جلسة مع أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور، ‏ومديري المديريات المعنية، نتائج مسح الأمن الغذائي بدير الزور، ‏بحضور نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ، وذلك في ‏مدرج مبنى المحافظة‎.‎

وأوضح رئيس الهيئة أنس سليم في تصريح لمراسل سانا، أن ‏الجلسة التي عقدت مع الفريق المسؤول عن إعداد خطط التنمية ‏المحلية لمحافظة دير الزور، تهدف إلى استعراض نتائج مسح ‏الأمن الغذائي في المرحلة التاسعة على مستوى المحافظة، والتي ‏تم إنجازها عبر إعداد مؤشرات التنمية المستدامة، وتحديد المزايا ‏النسبية وتحليل الوضع الراهن من نقاط القوة والضعف، ومناقشة ‏التدخلات التي وضعتها هيئة التخطيط والإحصاء في سبيل ‏تحسين مؤشرات الأمن الغذائي‎.‎

وأشار سليم إلى أنه تم الاتفاق على المباشرة بتدريبات مسح ‏الأمن الغذائي في مرحلتها العاشرة على مدى ثلاثة أيام، يليها ‏الانطلاق بالعمل الميداني لمدة تزيد على شهر لمتابعة مؤشرات ‏الأمن الغذائي في المحافظة، وخاصة بعد التغيرات الأخيرة.‏

وبيّن سليم أنه تم عرض النتائج على أعضاء المكتب التنفيذي ‏لدراستها، وتقديم المقترحات بالتعديلات حال وجودها، حيث سيتم ‏إقرارها عن طريق المحافظ، ثم الانطلاق بالمرحلة التالية، وهي ‏مرحلة إعداد مسارات التنمية على مستوى محافظة دير الزور، ‏لإطلاقها بشكل مشترك مع وزارة الإدارة المحلية والمحافظة، ‏لافتاً إلى مناقشة الأعمال الإحصائية المخطط تنفيذها، وأهمها ‏مسح الأمن الغذائي، والدخل ونفقات الأسرة، وقوة العمل، ومسح ‏النيكس، والمسح الاقتصادي المتكامل، علماً أنه يتم التحضير ‏لتنفيذ المشروع بشكل كامل على امتداد الأراضي السورية‎.‎

يذكر أن هيئة التخطيط والإحصاء عقدت بدير الزور في الـ 13 من ‏كانون الأول 2025 ورشة عمل فنية حول “إعداد خطط التنمية ‏المحلية”، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية، ‏بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والخصوصية التنموية، إضافة ‏إلى نقل احتياجات المواطنين بما يحقق مصلحة المحافظة.