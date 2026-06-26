شركة مياه حلب: التعرفة الجديدة لمياه الشرب تقتصر على أرياف المحافظة

حلب-سانا

أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب أن التعرفة الجديدة المعتمدة لمياه الشرب تقتصر على أرياف محافظة حلب (الشرقي، والغربي، والشمالي، والجنوبي) فقط، ولا تشمل مدينة حلب، كما لا تتعلق بأي تعديل على تعرفة مياه الشرب في المحافظات الأخرى.

وذكرت الشركة في بيان نشرته وزارة الطاقة السورية اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع محافظة حلب، في إطار توحيد آليات تقديم الخدمة بعد المرحلة السابقة التي شهدت تعدد الجهات المشرفة على أرياف المحافظة، وما نتج عنه من اختلاف في التعرفات وآليات استيفاء الرسوم بين مناطق الريف المختلفة.

وأشارت الشركة إلى أنه نظراً لعدم توفر عدادات مياه في معظم مناطق الأرياف المذكورة في الوقت الراهن، فقد تم اعتماد تعرفة شهرية مقطوعة وفق الشرائح المعتمدة لكل فئة من فئات الاشتراك، وذلك كإجراء تنظيمي مؤقت يضمن توحيد آلية الاستيفاء واستمرار تقديم خدمة مياه الشرب بصورة مستقرة ومنظمة.

وأكدت الشركة أن التعرفة الجديدة راعت عند إعدادها الجوانب الخدمية والاقتصادية بما يحقق العدالة بين المشتركين، ويؤمن استدامة تشغيل وصيانة منظومات المياه، مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ولفتت إلى أن العمل مستمر على تطوير منظومة الخدمة واستكمال متطلبات الانتقال مستقبلاً إلى نظام الفوترة المعتمد على العدادات كلما توفرت المتطلبات الفنية لذلك.

ودعت الشركة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التفسيرات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.