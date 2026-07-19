مجلس الشعب والرقابة والتفتيش يبحثان تعزيز الدور الرقابي ومكافحة الفساد

photo 1 2026 07 19 23 27 00 مجلس الشعب والرقابة والتفتيش يبحثان تعزيز الدور الرقابي ومكافحة الفساد

دمشق-سانا
 
بحث رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة وللتفتيش عامر العلي، سبل تطوير التعاون بين الجانبين من أجل تعزيز الدور الرقابي في الجهات العامة ومكافحة الفساد.
 
وتم خلال اللقاء اليوم الأحد التأكيد على أهمية الدورين الرقابي والتشريعي في تطوير بيئة العمل، وضرورة سن تشريعات داعمة من أجل رفع كفاءة الأداء.
 
وناقش الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في سبيل النّهوض بالواقع المؤسسي، عبر معالجة الإطار القانوني للنهوض بالواقع الرقابي، بما يحسن الأداء المؤسسي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وكان مجلس الشعب عقد في 12 تموز الجاري جلسته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع، حيث أدى أعضاء المجلس القسم، وانتخبوا ‏العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً لرئيس المجلس، ومؤيد حبيب ‏أميناً للسرّ.‏

photo 3 2026 07 19 23 27 00 مجلس الشعب والرقابة والتفتيش يبحثان تعزيز الدور الرقابي ومكافحة الفساد
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